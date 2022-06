Saw Palmetto comercializa un tratamiento para alopecia areata Emprendedores de Hoy

La patología que genera debilitamiento de los folículos pilosos encargados del crecimiento del pelo se conoce como alopecia areata.

Por tal motivo, se presenta pérdida del cabello en determinadas zonas de la cabeza que, a su vez, ocasionan parches redondeados en los que la piel es expuesta directamente al no existir cobertura capilar.

Para tratar este problema, es necesario recurrir a métodos efectivos que estimulen el crecimiento del cabello sin generar efectos secundarios o adversos. Así sucede con Sadbe, un tratamiento para alopecia areata que tiene una tasa de éxito del 98 %, se presenta en formato roll-on para facilitar su aplicación y es comercializado por Saw Palmetto.

¿Cómo tratar la alopecia areata? Existen diversas metodologías enfocadas en solucionar los problemas de alopecia areata. Sin embargo, no todas son eficaces ni muestran resultados provechosos a corto plazo. En el mercado, se comercializan terapias para controlar el estrés que han mostrado cierto grado de efectividad, pero deben complementarse con medicamentos o lociones para el cabello que contribuyan a agilizar el proceso.

En este sentido, Sadbe contiene ácido escuárico (Squaric Acid Dibutyl Ester), un compuesto orgánico que produce una reacción en los folículos pilosos que coadyuva a reactivar el crecimiento de cabello. En otras palabras, es una sustancia que revitaliza la zona afectada por la alopecia para devolverla a su estado natural.

Otro componente de Sadbe es la capsaicina, ingrediente que eleva el flujo sanguíneo, proceso crucial para generar el crecimiento de cabello nuevo. Este tratamiento para la alopecia areata está disponible en fórmulas que conservan su ingrediente activo en proporciones del 0,1 % y 1 %. Ambas han mostrado ser eficaces y son fabricadas por la reconocida farmacéutica Hair Pharma.

La importancia de recibir un diagnóstico Este producto tiene una formulación exclusiva que integra compuestos orgánicos que reactivan el crecimiento capilar. Se trata de un tratamiento apto para cabeza, barba, bigote y cejas que promueve un reforzamiento del sistema inmunológico para que, a partir del torrente sanguíneo, se desencadene un efecto natural y provechoso en todos los folículos pilosos afectados por la alopecia areata.

Implementando Sadbe regularmente, se obtienen resultados en 2 meses, después de iniciar la aplicación. Su modo de uso es simple y consiste en colocar el producto en cada parche mediante su roll-on. Se recomienda repetir la aplicación 2 o 3 veces al día en cada zona afectada, por separado. Algunos de los componentes de este producto pueden ocasionar irritación o una pequeña sensación de ardor, se trata de efectos normales que no generan daño ni afectan la salud de ninguna manera.

La calvicie generada por la alopecia areata afecta tanto a hombres como mujeres. Se recomienda recibir un diagnóstico por un profesional de la salud que realice una evaluación médica para conocer el origen del problema. Usando Sadbe pueden evitarse tratamientos invasivos como la inyección de corticoides o medicamentos con exceso de productos químicos.



