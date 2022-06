FIVESTARS: Nuevas Oportunidades de negocio en Época de Crisis de Suministros Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 10:10 h (CET) Europa experimenta una crisis de suministros, subida de precios y encarecimiento de hidrocarburos como la gasolina. El Banco de España prevé que el IPC medio sea del 7,5 % en 2022 y ya ha alcanzado el 9,8 % en marzo. A la hora de llevar a cabo un negocio, la digitalización hace posible el ahorro de algunos de estos costes y hace que sea más rentable Europa y también España experimentan en la actualidad, en la primavera de 2022, una crisis de suministros y una inflación nunca antes vista. La electricidad y el gas, ciertos productos de alimentación y los hidrocarburos –diésel o gasolina- han alcanzado una importante subida de precios con respecto al mismo periodo del año anterior.

El Banco de España prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio en 2022 sea del 7,5 %, frente al 3,7 % de la anterior previsión que hizo el instituto monetario en diciembre de 2021. De hecho, en marzo se situó en el 9,8% en variación interanual, su decimoquinta tasa positiva consecutiva y el mayor nivel desde mayo de 1985 según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Asuntos Económicos emitió un comunicado en el que aseguraba que un 73 % de esta alza se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados.

Respecto a este panorama, diversos profesionales y emprendedores se preguntan cuál es la manera de comenzar o llevar a cabo un negocio emergente y que éste sea rentable. La respuesta está en la digitalización y las nuevas tecnologías, que pueden suponer un importante ahorro y, por tanto, una mayor ganancia para el negocio.

Las compañías pueden y deben utilizar la red para implantar cualquier tipo de negocio, ya sea financiero, de marketing, de ventas e incluso educativo, como es el caso de la compañía española Fivestars, un centro de formación deportiva telepresencial cuyo modelo de negocio se basa en la digitalización –ofrecen seminarios web en directo que se repiten de forma cíclica- y que cuenta con 10.000 alumnos.

Fivestars oferta 8 cursos y másteres deportivos y ha sido reconocido como el cuarto centro del mundo –y primero de España- en el Ranking Magistri de Instituciones que imparten enseñanzas relacionadas con la actividad física, el deporte y su gestión empresarial en 2021, lo que lo convierte en referencia en el país.

Gracias a su formación a través de Internet, los alumnos pueden estudiar a cientos de kilómetros de distancia, incluso en otros países, y no necesitarán desplazarse a ningún centro presencial, lo que supone un ahorro considerable de tiempo al evitarse los desplazamientos y, más importante aún, un ahorro de combustible en el caso de utilizar un vehículo personal.

Además, la compañía cuenta con destacados docentes debido a que la formación no es presencial y éstos pueden ofrecer clases a través de la red. Entre ellos se encuentran expertos, deportistas profesionales, analistas deportivos, médicos e incluso medallistas olímpicos, entre otros, como Mintxo Lassaosa, Ángel Andreo o Demetrio Lozano.

Webgrafía y Bibliografía

1. Fivestars (s.f). Fivestars International Graduate School. https://fivestarsfitness.com/

2. Nieves, V y Arcos, J.M (5 de abril de 2022). El Banco de España duplica la previsión de inflación y rebaja casi un punto el crecimiento para 2022. El Economista.es. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11703892/04/22/El-Banco-de-Espana-dispara-la-prevision-de-inflacion-y-rebaja-casi-un-punto-el-crecimiento-para-2022.html

3. Viaña, D (14 de marzo de 2022). Hacienda bajará los impuestos a los combustibles y a los "productos claramente impactados por la inflación". El Mundo.es. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/03/14/622f3f9b21efa0c2498b45ef.html

4. Cózar, C (10 de marzo de 2022). El precio del litro de gasolina supera los 2 euros de media por primera vez en la historia. El Independiente.com. https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/10/el-precio-del-litro-de-gasolina-supera-los-2-euros-de-media-por-primera-vez-en-la-historia/#:~:text=El%20precio%20del%20litro%20de%20gasolina%20sin%20plomo%2098%20ha,estaciones%20de%20servicio%20del%20pa%C3%ADs.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.