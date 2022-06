En la limpieza de final de obra es fundamental usar los productos adecuados, según Limpieza Pulido Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 09:46 h (CET) Tras una obra de largo período, la mayoría de las personas tienen ganas de relajarse y estrenar su nueva vivienda y lo normal es que la compañía constructora entregue la vivienda limpia. No obstante, no siempre se entregan las viviendas totalmente limpias, por lo que, es fundamental realizar una limpieza en profundidad antes de instalarse en la nueva vivienda Aunque la mayoría de las personas piensan que después de la reforma la casa se entrega totalmente limpia, una vez acabadas las tareas de la reforma y la construcción, es fundamental llevar a cabo una limpieza general de obra. A lo largo del transcurso de la obra, lo más recomendable es ir limpiando aquella suciedad más superficial, es decir, la suciedad que es más evidente, el polvo, los escombros, los restos de cartones, papeles, materiales, etc. que se han ido acumulando.

Una vez finalizada la obra se debe proceder a realizar una limpieza más profunda, para retirar la suciedad más escondida y más fina de la vivienda. Limpieza Pulido, una empresa suministradora de productos de limpieza para una gran variedad de negocios, sectores y viviendas, explica la importancia de utilizar los productos de limpieza adecuados tras la obra y explica cómo se debe llevar a cabo la limpieza de la vivienda recién reformada.

“La limpieza de obras finalizadas debe hacerse por orden, puesto que de esta manera nos aseguraremos de no dejarnos ninguna zona sin limpiar. La parte más importante es quitar el polvo tras la retirada de sábanas, plásticos y cinta aislante. Nosotros recomendamos utilizar una aspiradora antes que una escoba o un plumero o trapo, ya que, de esta forma, retiraremos el polvo directamente. Para limpiar techos y paredes (cuando esté la pintura seca) recomendamos utilizar lijas finas y acetona” explica Limpieza Pulido.

“Para eliminar machas más incrustadas (de cemento o yeso) que se hayan podido quedar tras la obra, nuestra recomendación es utilizar nuestro Decapante Ácido para suelos DEFORT DC-SH, un desincrustante que elimina con mucha facilidad materiales incrustados como el yeso y el cemento sin llegar a ser corrosivo o irritante para el ser humano. Para zonas como las baldosas (donde a veces queda algún resto del rejuntado) puede resultar muy práctico este producto. También es posible que, tras la obra de tu hogar, encuentres manchas de ceras, resinas o grasas sobre ciertas superficies y para ello te recomendamos nuestro Decapante alcalino D-3” aconseja Limpieza Pulido.

Cuando las manchas más fuertes se hayan eliminado, lo más aconsejable, según Limpieza Pulido, es fregar el suelo con un jabón friegasuelos normal, como por ejemplo su Friegasuelos Neutro que puede encontrarse también con otros aromas como la flor de loto, el limón y los frutos silvestres.

