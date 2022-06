Fotografía de recién nacidos (newborn) con Michelle Vaz Emprendedores de Hoy

La fotografía de recién nacidos (newborn) es un registro gráfico que se realiza en los primeros días de nacimiento de un bebé. Su finalidad es capturar el emblemático momento y ser un recuerdo fidedigno de esa etapa de la vida.

Este estilo fotográfico requiere un cuidado especial del menor, delicadeza y sutileza en el trato, higiene, comodidad y calidad absoluta en cada toma, por lo que es imprescindible elegir a profesionales altamente cualificados como Michelle Vaz, que dispone de un estudio fotográfico en Madrid especializado en recién nacidos, maternidad, eventos y retratos corporativos.

Las características de la fotografía newborn Los recién nacidos tienen características particulares que solo son visibles durante sus primeros días de vida después del parto. Esas peculiaridades están ligadas a la postura, la posición de manos y pies, apariencia delgada y frágil de las uñas y piel fina, entre otras. Al ser un proceso que pasa demasiado rápido es provechoso tomar medidas que lo preserven mediante imágenes. Por eso, nace la fotografía de recién nacidos o newborn, la cual se trata de un género fotográfico que retrata al bebé en un periodo que no suele superar los 15 días después de su nacimiento para captar con precisión su apariencia.

Los múltiples beneficios que ofrece la fotografía de recién nacidos, además de salvaguardar el momento, están relacionados con la creatividad y variedad de sesiones fotográficas que pueden llevarse a cabo en un entorno limpio, ameno y acogedor que no vulnera la tranquilidad y el sueño del menor. Así sucede con el estudio fotográfico de Michelle Vaz, profesional experta en el tema que dispone de instalaciones cómodas y diseñadas para relajarse y disfrutar de la experiencia.

Michelle Vaz, referente de calidad en la fotografía newborn Michelle Vaz dispone de varios paquetes fotográficos de newborn entre los que se encuentra Lifestyle Bebé, sesión de hasta 3 horas que combina los estilos de posados y documental con 20 fotos digitales y 20 impresas. Entre tanto, el paquete Mundo de Delicias es una sesión de 2 horas con 10 fotos digitales y 10 impresas. Por su parte, el paquete Dulces Sueños tiene media hora de duración y consiste en la entrega de 5 fotos digitales y 2 impresas. Otro paquete a tener en cuenta es Mi Bebé VIP que entrega 20 fotos digitales, 20 impresas, 30 minutos de consultoría de lactancia certificada y 30 minutos de masaje para la madre con un fisioterapeuta.

Cada paquete tiene la opción de realizarse a domicilio, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Con un equipo fotográfico de vanguardia y la experiencia de un fotógrafo especializado en el área, se pueden lograr imágenes de gran calidad, facilitando el recuerdo de los primeros días de un bebé acabado de nacer.



