Destellos internacionales en armonía con la propuesta mediterránea del chef José Antonio Sánchez, en el Els Vents Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 17:33 h (CET)

Con una puesta en escena con ADN alicantino y sugerentes guiños de grandes clásicos internacionales,el chef ha querido marcar un antes y un después de su carrera con las terrazas y jardines de Els Vents, que son otro de los grandes alicientes de este espacio gastronómico ubicado en San Juan de Alicante.

En el interior de Finca Villa Antonia, construida en el siglo XIX, el chef José Antonio Sánchez ha creado su espacio gastronómico de alta cocina. Se trata del Restaurante Els Vents, donde desarrolla su proyecto más personal que recientemente ha sido premiado con un Sol de la Guía Repsol.

La llegada de la temporada primavera-verano es la más significativa para San Juan de Alicante. Aunque todo el año disfruta del mejor tiempo, en esta temporada el clima permite disfrutar al aire libre desde la mañana a la noche. La gran terraza de Els Vents, una de las más deseadas de la Comunidad Valenciana, rodeada de olivos bimilenarios, palmeras gigantes, la zona chill out con enormes ejemplares de bambú y una extensa vegetación, supone otra forma de vivir la experiencia gastronómica del chef alicantino con una nueva carta sorprendente.

Míticos productos locales son convertidos en alta cocina, como ejemplo su gamba roja en caldero frío, su fritura, tomate asado, muselina de limón y un polvo helado de crustáceo. La sala se convierte en un espectáculo al servir platos como el foie gras asado en costra de mar, berberechos, un consomé de coco, espárragos salinos. En el apartado de pescados destacan platos tan originales como el mero amarillo, un estofado de sus pieles, cerezas, su foie gras crujiente y unas verduras. Los amantes de las carnes también tienen su espacio en la carta con singulares propuestas elaboradas con la mejor selección de cortes. Recuerdos en sus propuestas a la mítica ensalada César o al Pastrami. Además, el chef no olvida el postre y entre sus creaciones ofrece la versión de todo un clásico con su sello personal, Esencia de la Sacher, con chocolate, moras, quinoa crujiente y almendra cream.

Acompañan a los platos del reconocido cocinero una carta de vinos donde se puede elegir entre más de 750 referencias de todo el país y el mundo, asesorados por dos de los mejores sumilleres de la provincia de Alicante.



