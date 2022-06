Equipo de Asistencia Informática de Allianz Partners revela como protegerse ante el ‘Phishing’ Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 08:10 h (CET) Con la normalización de la digitalización en las actividades cotidianas, la posibilidad de ser víctimas de un ataque ‘phishing’ aumenta. Con el objetivo de brindar información de utilidad tanto para los que son nativos digitales como los que se incorporan a la ‘nueva era’, el equipo de Asistencia Informática de Allianz Partners revela como protegerse ante un ataque digital La digitalización es una característica inherente al ritmo de vida actual, ofrece numerosas ventajas tales como mayor acceso a la información, reducción de costes en diferentes sectores, conexión instantánea entre personas y lugares, etc. Según el informe ‘Tecnología + Sociedad en España 2021’, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 89% de los hogares españoles dispone de internet de alta velocidad. El mismo informe indica que España es el cuarto país europeo donde más aumentó el acceso a Internet, lo que permite que la digitalización siga ocupando más sectores.

Si bien, la digitalización de las tareas cotidianas las agiliza en muchos casos, el ritmo en que las personas de adaptan no es equilibrado, factores como la edad, y el acceso al internet son puntos de inflexión a la hora de hacer cualquier actividad en un entorno web. No conocer los posibles riesgos en el entorno digital, puede generar vulnerabilidad ante un ciberdelincuente.

Con el objetivo de brindar información que contribuya a acortar la brecha digital en torno a cómo navegar seguros en internet, en un mundo en que la digitalización gana cada vez más terreno, el equipo de Asistencia Informática de Allianz Partners ha preparado una serie de consejos para evitar el ‘phishing’, uno de los ataques ‘online’ más comunes.

Qué es ‘phishing’

Este ataque se inicia enviando a la víctima una comunicación, en la que suplantando una entidad conocida, le piden que haga clic en un enlace, descargando un fichero o envíe información sensible. El objetivo es robar información como: cuentas, contraseñas, datos personales, entre otros datos, o ‘infectar’ el dispositivo con un ‘malware’.

Cómo protegerse ante un ataque ‘phishing’

Instalar un antivirus con ‘Antiphishing’ para correo y páginas web . Es importante mantenerlo actualizado, con las firmas al día y activado.

. Es importante mantenerlo actualizado, con las firmas al día y activado. Ejecutar todas las actualizaciones referentes al sistema operativo.

referentes al sistema operativo. No responder ningún mensaje sin estar seguros de dónde viene. Al recibir un mensaje y hay dudas de su veracidad o de su procedencia, lo mejor es contactar por otro medio con el remitente y confirmar que realmente ha enviado ese mensaje.

Al recibir un mensaje y hay dudas de su veracidad o de su procedencia, lo mejor es contactar por otro medio con el remitente y confirmar que realmente ha enviado ese mensaje. No hacer clic en una ‘URL’ para introducir sus datos , sin antes, pasar el puntero del ratón sobre el enlace, para comprobar que el página es legítima.

, sin antes, pasar el puntero del ratón sobre el enlace, para comprobar que el página es legítima. Antes de hacer ‘login’ (usuario/contraseña) en una web, comprobar su identidad consultando los datos del certificado, esto se puede hacer en el candado de la barra de navegación o verificando que usa https:// al inicio de la ‘URL’.

consultando los datos del certificado, esto se puede hacer en el candado de la barra de navegación o verificando que usa al inicio de la ‘URL’. Al descargar un fichero, no hacer clic en “habilitar el contenido” salvo que se confíe en la fuente de donde procede. Si al descargar un fichero, solicita permiso para habilitar el contenido, podría iniciarse la descarga de ‘malware’. Alessandro Belotti, responsable del departamento de Asistencia Informática de Allianz Partners, indica “La mejor forma de evitar un ataque digital es conocer de antemano a que riesgos nos enfrentamos cuando navegamos en internet. Ante la menor sospecha lo mejor es borrar mensaje recibido.

En Asistencia Informática de Allianz Partners estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes ante una incidencia informática, pero también con guiarlos cuando se enfrentan al mundo digital”.

Asistencia sin barreras

El servicio de Asistencia informática de Allianz Partners está disponible vía telefónica y web, prestando apoyo a los clientes a través de una herramienta de control remoto, que permite conectar a los expertos con los clientes mediante chat.

El objetivo de la Asistencia Informática de la entidad es proveer de servicios interactivos para el uso de aplicaciones, fundamentalmente en el paquete ‘office’, correo electrónico, navegación por internet, antivirus, cortafuegos, tratamiento de gráficos y otras aplicaciones de uso común, de forma que el asegurado cuente con una prestación de formación básica online.

Entre los servicios prestados por la plataforma de Asistencia Informática de la entidad destacan:

Seguridad y optimización de equipos.

Instalación y configuración de aplicaciones.

Conexiones internet navegadores.

Instalación de ‘hardware’, periféricos y configuración

Redes sociales (configuración/asesoramiento).

Certificados digitales.

Recuperación de datos.

Localización remota de dispositivos. Belotti agrega, “Nuestro equipo técnico no solo proporciona al asegurado ayuda para la resolución de problemas con su ordenador de sobremesa, portátil, periféricos, o dispositivos móviles, en caso de mal funcionamiento de alguna de las aplicaciones y sistemas, también comparte el compromiso de la Compañía: facilitar la vida de nuestros clientes”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 19.800 trabajadores en 75 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Redes Sociales

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en Instagram @allianzassistes

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Aprende cómo jugar a la ruleta y consigue grandes premios Las más conocidas son la Americana, Francesa y Europea Nortepuro: las dificultades actuales para emprender y el salto obligado al formato online Esta tienda de ropa y artículos destinados para los más jóvenes fue obra y gracia de un joven camarero que contaba con 17 años Una manera fácil y efectiva de seguir una dieta para perder peso Se adquieren hábitos alimenticios saludables, esto motiva a los usuarios a comer de una manera sana y deliciosa El 46% de los usuarios de redes sociales que compra online las utiliza a diario para indagar sobre marcas Cómo Bitcoin y su tecnología subyacente están revolucionando el crowdfunding o financiamiento colectivo Ofrece la mejor exposición a un grupo más grande de inversionistas en todo el mundo