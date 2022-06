¿Quién será el último Papa? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

martes, 21 de junio de 2022, 08:52 h (CET) Ya sabemos que las apariciones no son dogmas de fe, pero sería una insensatez despreciarlas. En las Apariciones de Garaandal, las niñas dijeron el número de Papas que quedaban. Según un “alma víctima” escogida por la Santísima Virgen para sufrir, es un auténtico milagro viviente, me dice que el último Papa es Benedicto XVI, y entonces uno se pregunta: ¿Y el Papa Francisco?

Quiero señalar unas anomalías a mi forma de entender. El Papa Francisco ha manifestado que el no es el Vicario de Cristo, y entonces ¿Qué es? Se llevaron ídolos de la Patagonia al Vaticano, a los cuales adoraron; el Motu proprio del Papa Fran cisco, prohíbe la celebración del Santo Sacrificio de la Misa como se venía haciendo.

El mismo Papa Benedicto XVI quedó asombrado o frase similar, cuando fue anulado el Misal Romano anterior. El Papa Benedicto XVI comenzó a distribuir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca, ¿Por qué no se siguió esta norma que es la que marca el Magisterio? Hay muchas anormalidades en la Liturgia que se ven en la asistencia al Santo Sacrificio de la Misa, o en la adoración de la Divina Eucaristía; ya casi nadie se arrodilla que es lo que manda el Magisterio y que es la forma de adoración a Dios.

¿No hay nadie que corrija estos errores?¿Para que están los obispos, la mayoría de ellos callan como perros mudos?. Esta liturgia actual, aunque hayan corregido algunos errores, se parece mas bien a una reunión de protestantes; ¿Dónde está lo sagrado, lo divino, lo trascendente' No sé quien será el último Papa, pero lo que si es cierto que el descontento entre los católicos y las protestan aumentan sin que nadie ponga remedio. Esta Iglesia no puede proseguir por mucho tiempo, mundanizada y desacralizada desde hace ya muchos años. No sería ninguna sorpresa, más bien se espera una intervención celestial que corrija esta situación. De la Iglesia que fundó Cristo, queda poco y en muchos lugares nada.

