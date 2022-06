Buscando chivos expiatorios Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 08:50 h (CET) Nunca es buen camino buscar chivos expiatorios ni manipular el malestar social, como se está haciendo en la campaña electora andaluza, enfrentando el campo contra la ciudad, las mujeres contra los hombres, el barrio contra el país, el Estado contra la sociedad, el mercado contra la igualdad. Abundan los discursos electorales que rehúyen lo complejo e insisten en los agravios.

La buena no es hija del resentimiento, arranca de algo positivo que ya se está construyendo. La buena política arranca del presente, no del sueño de volver al pasado, o de alcanzar un futuro utópico.





