Un paseo por los ibones de Ayous Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 08:47 h (CET) Aferrada a la garra del pic du Midi d'Ossau, la val d´Ossau ronronea amodorrada en la morrena de un desfiladero al que se arriba a través de una tortuosa carretera. El musgo cubre los ancestrales bosques y rocas, mientras la bruma lo recubre todo.

Al arribar al circo, amarramos nuestra montura a la cerca que circunda la pradera y, pertrechados con los arreos necesarios para hacer frente a nuestra gesta, lamimos la hierba para no hacerle daño. A brazo partido nos batimos como leones para superar la prospera pared y al oponernos al apostata, lago du Bious-Artigues, el rostro le partimos de un lanzazo.

Entonces, un ejército de hayas y abetos nos sacaron las uñas. Mientras que una oleada de flores nos embriagó con sus aromas. Todo era lozano y provocador, pero no nos arredraba y con viento fresco hundimos en sí mismo al renegado lago du Roumassot. A gran voz, una cascada nos vilipendiaba con heladores exabruptos desde lo alto de un peñasco. Mas, impávidos pasamos próximos a su costado sin inmutarnos.

Después de derrocar a los incircuncisos lagos du Miey y Gentau, saciamos nuestra sed en la fuente del refugio d'Ayous para recuperarnos. Más tarde, tras ahogar al perjuro lago de Bersau, a su vera echamos algo al coleto disfrutando de las vistas. Ya de bajada, como si nada hubiera pasado, empalamos a los idolatras lagos du Casterau y Paradis. No se lo digan a nadie, pero, desde la atalaya donde nos hallábamos, se podía divisar al sensual valle Gave de Bious haciéndole ojitos al Midí d´Ossau. En fin, un par de pasarelas nos auxiliaron a cruzar el lecho del río que exuberante transitaba por el deshielo.

Y, campantes como paladines por la epopeya cumplida, reaparecimos en la val d´Ossau donde esperaban nuestros rocinantes.

