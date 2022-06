La dignidad intrínseca Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 08:45 h (CET) Hay que movilizarse y ser capaces, al mismo tiempo, de mirar más allá, de afrontar el humus cultural que hay de fondo, la dramática aceptación de la cultura de la muerte. Eso significa que no basta con la protesta, que hay que hacerla, es necesaria una propuesta que vaya a las cuestiones medulares, por ejemplo, la educación.

Porque sin una educación adecuada (que implique a las familias, a la escuela y al entramado social), será imposible que vaya calando una verdad tan evidente, y a la vez tan oscurecida, como es la dignidad intrínseca que posee toda vida humana, por supuesto también la de los no nacidos. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.