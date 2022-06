​El paro es una realidad Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 08:42 h (CET) Algunas cifras sobre el paro revelan lo que vivimos: en España hay, en números redondos, 3 millones de parados (el 13,65%) y sólo Grecia tiene una tasa más elevada, siendo la media en la Unión Europea del 6,2%; la provincia con más paro es Cádiz (26,30%).

Muchos menores de 30 años no saben todavía lo que es trabajar, y siguen cursando estudios o másters, viajando, asistiendo a conciertos veraniegos y viviendo con sus padres: honradamente, preocupa ese panorama juvenil, que a mí me parece trágico especialmente. Si a eso sumamos que hay un abandono escolar que solo Malta supera, hay que mirar a familias, profesores y jóvenes: casi nada es casual, y sí hay unas causas, que casi nadie quiere ni mencionar, entre ellas la actitud de los jóvenes.



Los milagros existen, pero en el ámbito de la vida ordinaria lo que saca adelante a una persona y a una familia es el trabajo diario, el esfuerzo, el sacrificio. Y también a una sociedad: por tanto, no se entiende que el Gobierno actual siga aumentando el gasto público y aumentando los impuestos, pues es seguir caminando hacia el hoyo.

No hay recetas mágicas, el problema es complejo. El simplismo es muy peligroso, y en esta materia abundan los ‘gurús’, los teóricos que se presentan con las soluciones debajo del brazo, cuando en su currículum se comprueba que esos teóricos tienen poca garantía por su itinerario profesional gaseoso.

Por tanto, pienso que es muy útil escuchar a personas que, con su trabajo, son un ejemplo de crear y mantener puestos de trabajo, de ejemplo concreto de hablar con claridad con una experiencia contrastada, guste o no guste a los oídos de los políticos, de los ciudadanos, de las familias y de los jóvenes. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lección para la izquierda en Andalucía Adriana Lastra, PSOE, trataba de devaluar el triunfo electoral del PP, para no asumir la derrota El coronel ya tiene quien le escriba El giro en Colombia podría ser una bisagra histórica Cuando las cosas se hacen bien… Se obtienen buenos resultados. Eso es lo que ha ocurrido con las elecciones a la Junta de Andalucía Andalucía… ¡Santiago y cierra España! “Cuando estés al extremo de la cuerda ata un nudo y agárrate”, Theodoro Roosevelt ​«Un parque en el alma», los multimundos de Ángel Padilla Traer la esperanza de nuevo a un amigo es ser el obrero que este mundo -todos los mundos- necesita