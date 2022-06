Los siete saberes para la educación del futuro Martín Martínez Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 08:40 h (CET) Una cosa es verdad, si se puede verificar. No todo se puede comprobar. Con frecuencia faltan pruebas. Dudar es razonable y saludable.(..). Se ha comprobado, que en los extremos se duda menos, que los extremistas dialogan peor y que algunas de sus certezas incluyen en cierta manera una negación: Parece que niegan esa gran desigualdad entre el norte y el sur, que provoca esas grandes migraciones. Parece que niegan que las mujeres siempre han sufrido la violencia del hombre, mucho más que al contrario. Parece que niegan la crisis ambiental y especialmente sus causas, y consecuencias.



Los que están en medio, es decir, los moderados dudan más. Tal vez, por eso, cuando los problemas, nos abruman o desconciertan, convencen menos. Convencen menos, porque la gente necesita certezas.

¡Hablando de la gente!. De la educación de la gente. Tengo delante un libro de Edgar Morin: “Los siete Saberes necesarios para la Educación del Futuro”. Subrayo uno de estos saberes: (La gente ha de aprender a dudar. Hoy solamente es “verdad” lo verificable. Mañana, con nuevas pruebas, ya veremos.).

Si la gente se conforma con menos certezas, aceptará menos ciertas negaciones y se alejará un poco de los extremos. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lección para la izquierda en Andalucía Adriana Lastra, PSOE, trataba de devaluar el triunfo electoral del PP, para no asumir la derrota El coronel ya tiene quien le escriba El giro en Colombia podría ser una bisagra histórica Cuando las cosas se hacen bien… Se obtienen buenos resultados. Eso es lo que ha ocurrido con las elecciones a la Junta de Andalucía Andalucía… ¡Santiago y cierra España! “Cuando estés al extremo de la cuerda ata un nudo y agárrate”, Theodoro Roosevelt ​«Un parque en el alma», los multimundos de Ángel Padilla Traer la esperanza de nuevo a un amigo es ser el obrero que este mundo -todos los mundos- necesita