¿​Por qué es importante proteger los ojos de los rayos solares? Goodbye, Rita tiene la solución

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Proteger los ojos ante los efectos dañinos de los rayos del sol es muy importante para prevenir numerosos problemas de salud, que pueden ir desde conjuntivitis, pasando por cataratas y fotoqueratitis, hasta cáncer de ojo.

Por ende, es recomendable utilizar gafas de sol que limiten la transmisión de rayos ultravioletas como las que se pueden conseguir a través de la tienda online de Goodbye, Rita. Esta firma ofrece un amplio catálogo, con variedad de modelos y diseños no solo para proteger la vista, sino también para tener un look con un toque de personalidad y estilo.

La importancia de proteger los ojos con gafas de sol Los especialistas en el cuidado de la vista hacen énfasis en la importancia de proteger los ojos ante el impacto de la radiación solar, debido a que por cada hora de exposición solar se incrementan un 4 % las posibilidades de desarrollar alteraciones en la vista. Asimismo, el 30 % de las gafas que se adquieren en España no poseen ninguna clase de control sanitario, por lo que resulta importante comprar gafas homologadas en centros especializados, con filtros solares de densidad neutra, polarizados o selectivos.

Independientemente del color de las lentes, es fundamental que en el momento de la compra, las gafas cuenten con la etiqueta que las caracteriza como filtro UV total, lo cual implica que pueden bloquear más del 99 % de los rayos UVA y UVB. Además, la forma, el tamaño y la montura deben ser las correctas para evitar las agresiones laterales, superiores e inferiores a la retina.

Proteger la vista con las gafas de sol de Goodbye, Rita La radiación solar puede provocar la destrucción celular en la estructura del ojo, un daño acumulativo e irreversible. Para evitar estas consecuencias de la exposición al sol, a través de la web de Goodbye, Rita, es posible escoger entre una gran variedad de gafas de sol que, no solo funcionan como accesorio de moda, sino también como un elemento para proteger los ojos frente a la radiación ultravioleta, disminuir el deslumbramiento y amortiguar la luminosidad solar, sin perjudicar la visión de los colores y el contraste de las imágenes.

En este sentido, los clientes pueden elegir entre distintos modelos y colores, todos ellos con una calidad de materiales de primera línea a un precio razonable. A su vez, esta firma no solo ofrece colecciones unisex, sino también una línea kids dedicada exclusivamente al cuidado de la visión de los más pequeños.

Con puntos de venta multimarca especializados en moda, farmacias y ópticas distribuidos en distintos países, Goodbye, Rita se ha posicionado como una de las compañías con mejor relación calidad-precio del mercado.



