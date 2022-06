CREA EXTREME TANK, uno de los suplementos deportivos más populares, de Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Entre la comunidad de deportistas que desean incrementar los beneficios de su entrenamiento, el suplemento deportivo CREA EXTREME TANK es uno de los más empleados. Es una de las fórmulas más populares de Beverly Nutrition, compañía madrileña creada a partir de Beverly Nutrition International, que se ha consolidado como una de las líderes de la nutrición deportiva.

Después de 25 años a la vanguardia, es un referente obligado de calidad y confianza debido a su innovación permanente. Una de las marcas que más se ha diversificado para brindar todo lo necesario tanto a los profesionales de la competición como a los deportistas aficionados.

La fórmula Compuesto de Creatina Monohidrato Micronizada (de origen CREAPURE) de calidad verificada y alta pureza, la fórmula de CREA EXTREME TANK sirve para elevar el rendimiento físico, especialmente para repeticiones de corta y larga duración. Ayuda a incrementar la capacidad de concentración, así como la fuerza, la resistencia y la potencia.

Generada de manera natural en los riñones e hígado a partir de los aminoácidos L-Glicina, L-Metionina y L-Arginina, la creatina es fundamental para el mantenimiento del equilibrio de niveles de energía del metabolismo. Se han realizado estudios que comprueban que el suplemento de creatina contribuye a elevar los niveles idóneos de energía a la vez que los equilibran, permitiendo un mejor rendimiento.

CREA EXTREME TANK no tiene grasas, carbohidratos ni colorantes y se comercializa en envases de 500 gramos que sirven para tratamientos de 3 meses. El modo de tomar este suplemento como dieta suplementaria es tomando 5 gramos, lo que equivaldría a una cucharada de café, disueltos en zumo o agua, al gusto del consumidor. Los días de entrenamiento se debe tomar entre 30 y 45 minutos antes del ejercicio y 5 gramos más después de este. En el caso de los días que no se entrene, se tomarán 5 gramos sin nada en el estómago.

¿Cuáles son sus beneficios? Ideal para combinar con proteínas y carbohidratos, que son conductores de energía intracelular, CREA EXTREME TANK se puede combinar también con multivitamínicos, ácidos grasos, aislado de proteína de suero, hidratos de carbono, concentrados de proteína de suero y tríbulos.

La creatina aumenta la resistencia cardiovascular, además de la fuerza y la explosión muscular. Ayuda a la hidratación entre células y disminuye los procesos de recuperación entre ejercicios de larga y corta duración. Asimismo, previene a que no se agoten las reservas de fosfocreatina para que pueda sostenerse el ejercicio anaeróbico por lapsos mayores de tiempo. Contribuye al aumento de la masa muscular a la vez que mantiene los niveles de glucógeno durante el ejercicio aeróbico.

Este suplemento es óptimo para los deportistas que practiquen fútbol, básquet, escalada, CrossFit y cualquier tipo de actividad física que requiera fuerza y resistencia.

En este sentido, CREA EXTREME TANK es una de las mejores opciones para quienes deseen aumentar su potencia y resistencia, así como la masa muscular.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comodidad y potencia, todo lo que se necesita de una aspiradora lo tiene la serie 8000 de AEG ¿Qué piensan los clientes de Secretos de Galicia? Las zapatillas personalizadas de AMM Aerografía Joaquín Molpeceres Sánchez anuncia los nuevos cursos de golf para la temporada 2022/23 ABIDIS potencia las formaciones de sus clientes