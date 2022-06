Rehabilitación de fachadas mediante sistema de Aislamiento Térmico Acústico con Arkitex Pro Asistencia Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, la rehabilitación de fachadas con sistema de aislamiento térmico acústico se hace cada vez más popular, ya que este elemento se caracteriza por mejorar el confort y la comodidad de un inmueble, al tiempo que contribuye a una mayor eficiencia energética en la propiedad, aportando también un acabado decorativo y estético.

En Madrid, una de las compañías especializadas en rehabilitación de fachadas mediante SATE es Arkitex Pro Asistencia. Conformada por un equipo de profesionales, esta empresa ha destacado por garantizar trabajos de alta calidad y ajustarse a las necesidades de ahorro energético de sus clientes, mejorando, además, las condiciones externas de los inmuebles mediante este sistema.

Las ventajas de usar sistemas de aislamiento térmico acústico En España, alrededor del 82 % de los edificios se caracterizan por ser ineficientes energéticamente, es decir, que aproximadamente 4 de 5 propiedades logran mantener su confort térmico utilizando más recursos de los necesarios. Esto representa no solo un impacto negativo al medioambiente, sino también un alto coste en el servicio de energía eléctrica para quienes habitan en estos inmuebles.

En este sentido, la rehabilitación de fachadas con sistemas de aislamiento eléctrico supone una alternativa fácil y accesible económicamente para mantener una propiedad aislada del frío excesivo en invierno y de las elevadas temperaturas en verano, y disminuir el consumo energético de una forma eficiente.

Este sistema de aislamiento térmico puede ser aplicado tanto en fachadas de edificios de obra nueva como también en viviendas ya existentes cuyos muros sean de diferentes materiales como ladrillo, hormigón, piedra, entre otros. En cualquiera de estos casos, el equipo especializado de empresas como Arkitex Pro Asistencia se encargará de comprobar la capacidad estructural del inmueble para asegurar que sea resistente a los componentes del SATE.

Arkitex Pro Asistencia rehabilita fachadas mediante SATE Como una compañía especializada en el sector, Arkitex Pro Asistencia ha logrado distinguirse por ofrecer un servicio de rehabilitación de fachadas mediante la instalación del sistema de aislamiento térmico, lo que les permite garantizar no solo una mayor eficiencia energética en los edificios que reforman, sino también un acabado profesional de alta calidad.

Asimismo, esta empresa se ha centrado en proporcionar servicios enfocados en la retirada de amianto, así como también reparación y construcción de saneamiento, lo que le ha llevado a contar con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados, capacitados para solucionar cualquier tipo de obras en todo el territorio de Madrid y otras comunidades españolas.

Aunque se trata de una compañía joven en la industria, la calidad de trabajo, capacidad de innovación y tener precios altamente competitivos en el mercado ha permitido a Arkitex Pro Asistencia posicionarse rápidamente como una de las empresas más reconocidas en ofrecer servicios de rehabilitación de fachadas mediante SATE. Se puede contactar con la empresa por el email arkitex.gestion@gmail.com o en su página web.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comodidad y potencia, todo lo que se necesita de una aspiradora lo tiene la serie 8000 de AEG ¿Qué piensan los clientes de Secretos de Galicia? Las zapatillas personalizadas de AMM Aerografía Joaquín Molpeceres Sánchez anuncia los nuevos cursos de golf para la temporada 2022/23 ABIDIS potencia las formaciones de sus clientes