Seguro de vida colectivo para empresas, por PuntoSeguro Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las compañías pueden proteger a sus empleados contratando un seguro de vida colectivo, a través del cual varias personas pueden estar aseguradas bajo una misma póliza. Dicho seguro para empresas es obligatorio para ciertas actividades, tal y como lo establecen los convenios colectivos de trabajo.

En este sentido, la firma PuntoSeguro ofrece seguros de vida colectivos para empresas con un ahorro de hasta un 60 por ciento y con la posibilidad de supervisar a los asegurados, realizar cualquier modificación en la póliza e incentivar el ejercicio físico de cada empleado.

Un seguro de vida colectivo Este tipo de seguros de vida pueden ser contratados por diferentes organismos y empresas para sus trabajadores y suelen incluir coberturas por fallecimiento e invalidez absoluta y permanente, ya sea por accidente o enfermedad. Una de las principales diferencias entre esta clase de pólizas y las individuales es que los asegurados no pueden controlar las coberturas, puesto que es una atribución de quien la contrata.

A su vez, los seguros de vida colectivos son proporcionalmente más económicos, no requieren revisiones médicas de los asegurados y tienen un vencimiento general para sus integrantes que se establece normalmente entre los 65 y los 70 años, independientemente de la edad de cada integrante en el momento de contratar la póliza. En este sentido, PuntoSeguro permite a las empresas que cuenten con 5 o más empleados contratar un seguro de vida colectivo y así cumplir con el convenio colectivo, proteger a los empleados y fidelizarlos a la compañía.

PuntoSeguro explica cómo contratar un seguro para empresas Rellenando el formulario que se encuentra en la páginade PuntoSeguro es posible acceder al asesoramiento imparcial y gratuito de su equipo de profesionales, que se ocupan de ofrecer a sus clientes las mejores opciones para solicitar un seguro de vida colectivo que se adapte a las condiciones y necesidades del negocio. Las pólizas de esta firma cubren fallecimiento, invalidez, dobles y triples capitales, además de contar con anticipo de capitales en caso de enfermedades graves.

Asimismo, las empresas que contraten los servicios de PuntoSeguro contarán con el acceso a su CRM y un acompañamiento permanente ante cualquier tipo de cambio, así como información sobre tarifas para renovar la póliza con la antelación necesaria.

Por estos motivos, contratar los servicios independientes de esta correduría de seguros digital pionera en España es una gran alternativa a la hora de proteger a los empleados de manera transparente, cercana y con un ahorro considerable.



