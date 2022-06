El balón ingerible de Femme permite perder peso sin pasar hambre Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:03 h (CET)

Hoy en día, hay numerosas fórmulas que prometen ser la solución para rebajar medidas y perder peso, pero pocas son tan eficaces y saludables como el balón ingerible que se bebe y se elimina solo, para que perder peso sin hambre sea una realidad.

Este procedimiento que se posiciona como una de las opciones más acertadas para alcanzar el cuerpo ideal es realizado por centros especializados como Clínica Femme, clínica estética en Vigo que cuenta con expertos de amplia trayectoria en este tratamiento.

El balón gástrico es un método efectivo para bajar de peso Son muchas las personas con sobrepeso u obesidad que, pese a estar constantemente en dieta, no logran quemar grasa ni reducir tallas. En otros casos, estos individuos son incapaces de seguir pautas restrictivas que les hacen pasar hambre e, incluso, aumentan su necesidad de ingerir más alimentos por la ansiedad. También es común que mucha gente tenga temor a llevar a cabo métodos invasivos y, por eso, muestran resistencia a este tipo de procedimientos. La gran solución para todas estas personas puede ser más simple de lo que piensan y se sostiene por estudios científicos que avalan la efectividad del balón gástrico, un revolucionario tratamiento que revierte esta problemática de salud.

El balón ingerible es un método relativamente novedoso que cada vez está ganando más popularidad. Esto se debe a su practicidad, fácil instalación y rápida efectividad, ya que es un procedimiento seguro con resultados provechosos que no genera efectos adversos en el organismo, según afirman los expertos nutricionistas como la Dra. Laura García. No obstante, pese a que un 80 % de los españoles conocen y confían en esta técnica, tan solo un 8 % se ha atrevido a probarla.

En la Clínica Femme, cuentan con aparatología de vanguardia y profesionales en medicina estética que realizan el tratamiento de balón gástrico en Vigo para perder peso rápidamente. La primera valoración en este centro es gratuita y se complementa con todo un protocolo que analiza de forma personalizada el estado de cada paciente para proveer las pautas más adecuadas según sus características y particularidades.

Funcionamiento del balón gástrico en el organismo La función central de este balón es reducir el hambre y aportar saciedad, ya que se coloca en el interior del estómago ocupando un espacio que usualmente es utilizado por los alimentos. Para llevar a cabo su finalidad se generan tres fases,siendo la primera de ingestión del balón desinflado para que se vaya llenando, mientras que la segunda es el llenado del mismo y la tercera, su eliminación mediante las heces.

La introducción del balón gástrico es segura, ha sido probada múltiples veces, está avalada por la ciencia y es recomendada por médicos de diversas especialidades. Según estudios de consultoras, los prejuicios sobre su implementación en el cuerpo están basados en la ignorancia de su funcionamiento y el desconocimiento de su eficacia. En la actualidad, más de 70.000 pacientes a lo largo y ancho del planeta han usado este balón desde su lanzamiento ocurrido en 2017.



