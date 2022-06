Los beneficios de la instalación de placas solares para el autoconsumo, por Sereco Energía Emprendedores de Hoy

Cada día son más las personas que optan por instalar placas solares autoconsumo para reducir costes en el servicio de energía eléctrica y mejorar el ambiente a largo plazo. Las energías renovables son una de las propuestas más fuertes hoy en día, con la que se espera disminuir considerablemente el impacto ambiental causado durante décadas, al explotar el uso de energías combustibles.

Esta alternativa de fuente de energía es ofrecida por la empresa Sereco Energía. Pese a que, años atrás, se consideraba que para implementar este sistema se requería una gran fuerte inversión, lo cierto es que en la actualidad la demanda de este servicio es alta y los costes se adaptan a las necesidades de cada cliente.

El cambio con el que se ahorra en casa: energías renovables Las placas solares de autoconsumo son una de las alternativas que más impacto positivo tiene en la economía de los particulares y en el medioambiente. Actualmente, este servicio está cada vez más aceptado y empresas como Sereco Energía son especialistas en instalaciones de autoconsumo industrial y residencial. La empresa cuenta con personal capacitado en energía solar fotovoltaica y realiza la gestión de permisos, ayudas, bonificaciones, instalación y puesta en marcha de placas solares de autoconsumo.

Hoy en día, el coste de vida es cada vez más alto, por lo tanto, ahorrar y usar de manera inteligente los servicios ofrecidos es una necesidad. Gracias a Sereco Energía, cualquier empresa o particular puede beneficiarse de tener una instalación con paneles solares en su tejado y producir toda la energía que necesita, reduciendo hasta en un 80 % los costes. Esto no solo hará que la factura de la luz disminuya su valor, sino que también tendrá un impacto positivo a largo plazo en el planeta. Además, este tipo de instalación está subvencionada actualmente con fondos europeos y en el IVI.

Las ventajas del uso de placas solares autoconsumo Si bien uno de los mayores beneficios de instalar placas solares autoconsumo es la reducción en el valor de la factura de la luz, lo cierto es que se trata de una alternativa amigable con el medioambiente, dado que su principal fuente de energía son los rayos del sol. En cuanto a mantenimiento, este no se realiza de manera periódica y su vida útil es larga y está certificada por la empresa. A nivel global, varias industrias, como la automotriz, han dado paso a la implementación de sistemas solares en las empresas y no descartan la idea de instalarlos en sus productos.

Las energías renovables están en auge y, en un par de décadas, gran parte del mudo dependerá de ellas, disminuyendo considerablemente los daños ocasionados al medioambiente. Por ello, Sereco Energía se perfila como una de las empresas con mayor impacto y tiene una amplia experiencia en el mercado, brindando asesoría y acompañamiento durante todo el proceso.



