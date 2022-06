Hair Shop, distribuidor profesional de peluquería y estética para un salón de belleza Emprendedores de Hoy

En el sector de la belleza, se habla mucho de las tendencias, de contar con una cartera de clientes en un salón de belleza, de dar un buen servicio, de fidelizar… Pero poco se habla de lo importante que es encontrar productos de peluquería para profesionales con entrega en 24 horas. Esto es lo difícil y algo que cada vez se pide más a un proveedor, ya que un profesional dispone de poco tiempo, quiere un buen servicio y no estar pendiente de si llega o no la mercancía o hay disponibilidad en los almacenes.

Encontrar a un buen proveedor, la clave para un negocio Encontrar un distribuidor puede ser una tarea relativamente sencilla, pero encontrar un buen distribuidor, que no falle, que dé soluciones cuando hay dificultades, que ofrezca asesoramiento comercial y que cuente con un almacén propio no es tarea fácil.

Es habitual, sobre todo en el sector de la peluquería y la estética, que muchas personas se aventuren a distribuir productos, pero lo hacen exclusivamente bajo pedido, para no arriesgar. Esto implica que, cuando un cliente les hace un pedido, estos proveedores lo envían al fabricante, quien se encarga de mandar el artículo.

Este tipo de proveedores se suelen caracterizar por contar con pedidos mínimos muy altos, puesto que, de lo contrario, no se los mandan desde fábrica. Además, las fábricas no se complican y obligan a pedir cajas completas, lo que supone un mayor coste.

En general, los plazos de envío son mucho más largos, ya que el proveedor tiene que transmitir el pedido a fábrica, recibir y reenviar la mercancía. Del mismo modo, trabajan casi siempre con una sola marca y, cuando trabajan con varias, obligan a cubrir el pedido mínimo en cada marca.

Por si fuera poco, hacer devoluciones es casi misión imposible y la atención suele ser muy deficiente. En definitiva, un servicio pobre y de baja calidad, al no contar con un stock propio y que cualquier pedido o consulta dependa siempre de la fábrica.

En cambio, trabajar con proveedores que tienen stock propio, son todo ventajas. Los plazos de entrega son mucho más rápidos, ya que tienen la mercancía en almacén. No hay que pedir cajas completas, sino únicamente una unidad o una botella. Se pueden cambiar los productos directamente, sin trabas ni problemas, incluso por otro de otra marca. La atención al cliente es directa e inmediata y, en una sola llamada, se puede solucionar cualquier situación. Conocen el producto de primera mano y cuentan con una amplia variedad de marcas y artículos, por lo que pueden ayudar a los clientes ante cualquier dificultad.

Hair Shop, un proveedor de artículos de peluquería y estética de confianza Hair Shop es un proveedor profesional de productos para peluquería y estética. Cuenta, por supuesto, con almacén propio donde gestiona las principales marcas y todos los artículos que se puedan necesitar. Además de contar con las principales marcas, es distribuidora oficial de Elgon para Extremadura y en su web dispone de toda la carta de colores en tintes.

Sin duda, a la hora de buscar un proveedor de confianza para un negocio de peluquería y estética, se puede confiar en Hair Shop para hacer pedidos cómodamente desde su web y acceder a múltiples ventajas exclusivas para profesionales.



