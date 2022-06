Contratar DJ y productor Paco Gómez para amenizar cualquier tipo de evento o celebración

La figura del DJ ha cobrado una gran importancia internacional en la industria de la música. Estos artistas se han transformado en auténticas celebridades que llegan a grandes masas a través de su sonido característico e internacional.

En este sentido, contratar DJ de calidad podría parecer una posibilidad remota y solo accesible para grandes productores. Sin embargo, es posible hacerlo gracias a propuestas como las presentadas por el reconocido DJ español Paco Gómez, que cuenta con una amplia trayectoria en el mercado lanzando grandes éxitos como su nuevo tema Ohana. Elartista es también promotor de eventos y cuenta con una empresa especializada en sesiones DJ para bodas y todo tipo de acontecimientos especiales.

Paco Gómez, el DJ y productor español con más de dos décadas de experiencia creando música Paco Gómez está afincado en Málaga, tiene más de 20 años de carrera artística y dirige una empresa especializada en eventos. Se trata de un DJ, productor y promotor con 31 tracks producidos, 347 sesiones DJ a nivel nacional, 89 eventos organizados y presencia en una amplia cantidad de festivales. La sensibilidad rítmica de este profesional de la música nace de su pasión por las mezclas, el sonido enérgico y sus impresionantes dotes artísticas.

El talento de Paco Gómez ha sido escuchado por miles de personas que acuden a las diversas salas en las que actúa y a los eventos en los que se ha consolidado como un referente. En su repertorio, se encuentran éxitos como What It Was, disponible en plataformas digitales de trascendencia global. En la actualidad, Paco Gómez continúa preparando nuevos lanzamientos y actuaciones por todo el país.

La empresa del DJ Paco Gómez se especializa en crear experiencias memorables para todo tipo de eventos Debido a la gran acogida y aceptación que recibe en sus múltiples apariciones, Paco Gómez creó su propia empresa promotora de eventos especializada en sesiones de DJ, animación de eventos y alquiler de equipos. La misma dispone de un equipo de profesionales. Este colectivo de artistas presta sus servicios para organización de fiestas, despedidas de solter@, bodas, cenas de Navidad para empresas, actividades recreativas, sets en piscinas y cualquier espectáculo que requiera música y diversión.

Los servicios de DJ Paco Gómez promotor de eventos incluyen equipos de audio, iluminación e incluso cuentan con fincas y locales. De esta forma, los interesados en contratar DJ para cualquier evento pueden contactar con esta compañía. Se trata de una opción interesante que integra a profesionales experimentados de gran valía con equipos y producción musical de vanguardia.