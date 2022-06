Leanspots, el partner tecnológico de universidades en ecosistemas de innovación y emprendimiento, presente en el South Summit 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 16:49 h (CET)

La ciudad de Madrid acogió del 8 al 10 de junio el décimo aniversario del décimo aniversario del South Summit, uno de los eventos más esperados del año sobre innovación y emprendimiento en el sur de Europa.

Bajo el lema “decoding complexity” o codificar la complejidad, la edición invitó a los participantes a simplificar la complejidad del mundo tecnológico y aprovechar su poder para construir nuevos proyectos.

Al evento asistió una extensa representación del ecosistema emprendedor, así como 100 startups elegidas entre los más de 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition. Entre las entidades expositoras, Compluemprende (Oficina de Emprendimiento Universitario de la UCM) y Leanspots, que han aprovechado el evento para presentar su innovador sistema de gestión de la innovación para universidades.

Plataformas inteligentes para mejorar la gestión Con el objetivo de potenciar sus programas de innovación y emprendimiento, la UCM ha presentado en esta edición de South Summit, un avance de la que pueda ser su solución XaaS de ayuda a las universidades e instituciones educativas para operar de forma más eficiente y automatizada.

La solución propuesta por la empresa española de software se basa en temas tan interesantes como la inteligencia de datos y la ciberseguridad. Ambas entidades están manteniendo reuniones y trabajando con el objetivo de crear una alianza estratégica, que favorezca un modelo de gestión del emprendimiento universitario basado en la inteligencia de datos y la accesibilidad de la universidad con mayor número de alumnos presenciales de España.

Leanspots quiere seguir consolidando su posición como solución tecnológica de referencia para las instituciones educativas interesadas en mejorar su gestión operativa y sus ecosistemas de innovación. En palabras de sus fundadores César López y Sergi Majó: ”Es un verdadero privilegio poder colaborar con instituciones líderes a nivel nacional e internacional. La innovación abierta entre los diferentes actores del ecosistema nos permitirá asegurar el futuro de los emprendedores. ”

La plataforma inteligente permite centralizar todos los recursos académicos, asociativos, financieros y humanos de los centros universitarios para integrar nuevas oportunidades y descubrir las carencias existentes. Además, aporta tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data a la gestión educativa, permitiendo la generación de informes en tiempo real, y su integración con los campus virtuales y ERPs de los propios centros.

Un ecosistema de innovación hiperconectado gracias a la Inteligencia Artificial Además de crear sistemas punteros para universidades, Leanspots se ha consolidado como una empresa de desarrollo de software disruptivo que crea su propia tecnología adaptada a las necesidades de sus clientes. Su valor diferencial es que desarrollan cada proyecto de forma personalizada utilizando la tecnología que requiere cada institución a través de un modelo de negocio Land & Expand.

Su objetivo no es solo desarrollar tecnología, sino formar parte de la creación de un ecosistema en el que confluyan el emprendimiento y la sostenibilidad de sus clientes para alcanzar los objetivos de rentabilidad y escalabilidad según el sector en el que se encuentren. Por ello, han diseñado soluciones de mentoring y asesoramiento para startups, servicios de desarrollo para coworkings, laboratorios y universidades, así como sistemas tecnológicos como incubadoras y aceleradoras, proveedores de software, entre otros sistemas tecnológicos.

A lo largo de su trayectoria en el sector, han desarrollado alianzas y colaboraciones oficiales con importantes socios globales como Google for Startups, Oracle for Startups, Founders Hub Microsoft, IBM Startups entre otras importantes empresas de prestigio y amplio reconocimiento en el entorno tecnológico, lo que les permite ofrecer un servicio con altos estándares de profesionalidad y calidad.



