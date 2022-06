Trabajar con animales como auxiliar veterinaria, con Victoriaformación.es Emprendedores de Hoy

Actualmente, más de 14 millones de familias conviven con mascotas, por lo que el sector animal tiene una demanda laboral cada vez mayor.

Por esta razón, las visitas al veterinario se conviertan en algo recurrente, incrementando así la demanda de profesionales en veterinaria, entre ellos, el Asistente Técnico Veterinario. Este perfil es comparable al de un enfermero, pues ayuda al veterinario durante la consulta. Además, está capacitado para administrar medicamentos y mantener las normas sanitarias adecuadas en el sitio.

Para ejercer esta labor, es necesario adquirir las competencias necesarias en el área. En este sentido, el centro de formación victoriaformacion.es ofrece desde hace 20 años el curso profesional de auxiliar veterinaria, que se ha posicionado como bestseller, consolidándose así como una de las mejores especializaciones en este estilo.

Formación de auxiliar de veterinaria Victoriaformación.es se ha convertido en una institución líder en educación veterinaria en Sevilla, debido a que ha sido pionera en la formación tanto de asistentes como de auxiliares veterinarios en modalidad presencial y online. El programa formativo tiene una duración de 800 horas lectivas distribuidas en 350 horas de clases teóricas y 450 horas de prácticas guiadas por un tutor-coordinador profesional.

Durante las clases, el estudiante aprende a atender al cliente, prestar el apoyo necesario al veterinario a la hora de realizar primeros auxilios y hacer un seguimiento a los tratamientos y a la evolución del animal en casos de intervenciones quirúrgicas. Además, adquiere las competencias necesarias para realizar diagnósticos básicos, reconocer posibles enfermedades en el animal y proporcionar las habilidades técnicas indispensables para que el alumno se incorpore al mercado laboral de manera exitosa, sea en clínicas u hospitales veterinarios, granjas, criaderos, zoos, tiendas de animales, etc.

La formación está dirigida a todas aquellas personas que quieren adentrarse en el mundo de los animales por medio de la veterinaria. Para realizar el curso, no es necesario acreditar ninguna titulación ni tener conocimientos previos en el área. En caso de profesionales que ya cuentan con la certificación y les interesa pasar al siguiente nivel, pueden acceder a algunas de las especializaciones que se encuentran en la página web de la institución.

Una metodología de formación que garantiza buenos resultados en el aprendizaje El centro de formación se ha caracterizado por desarrollar una metodología propia que consigue el máximo rendimiento en el aprendizaje. Para eso, dispone de un equipo docente conformado por profesionales con amplia experiencia en cada especialidad que se dedican a compartir sus conocimientos teóricos en el sector, así como prácticas profesionales en clínicas veterinarias.

Las formaciones presenciales se realizan con grupos reducidos, de esta manera, ofrecen al alumnado un trato personalizado que fortalece el aprendizaje adquirido, atendiendo las dudas que puedan tener. El curso está adaptado a la normativa oficial del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones), que avala su calidad académica. Al finalizar la formación, el participante recibe el diploma de Asistente Técnico Veterinario y está capacitado para incorporarse inmediatamente al mercado laboral y brindar apoyo y cuidado a las mascotas.



