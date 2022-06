BeOxy, el tratamiento de regeneración facial de Dentinova Beauty Emprendedores de Hoy

El paso de los años afecta a la apariencia del rostro de las personas, haciéndose más notorias las líneas de expresión y provocando la aparición de arrugas. Por otro lado, las células de la piel ven menguada su capacidad de retener líquido, un fenómeno que genera sequedad y deshidratación. Mediante la aplicación de diferentes avances tecnológicos en estética, actualmente, es posible revertir esta situación.

De hecho, en el área de estética y dermocosmética de la clínica Dentinova es posible acceder al tratamiento BeOxy. Se trata de un procedimiento de regeneración facial que otorga vitalidad e hidratación a la piel. Además, la experiencia es sumamente relajante y placentera para todos los pacientes.

¿Qué es BeOxy? En el tratamiento BeOxy, el oxígeno es el protagonista y el agente principal de la remodelación del rostro. Por medio de un sérum enriquecido con ácido hialurónico, vitaminas A, C, E y F, escualeno, soja y quinoa llamado Oxy Plus es posible penetrar en profundidad y definir cada facción.

Además, el tratamiento incluye el empleo de radiofrecuencia, ultrasonido y corrientes alternas combinadas con luz LED. Estas tecnologías permiten personalizar al máximo cada aplicación y conseguir el objetivo buscado por cada paciente. El momento de máxima relajación llega con el uso de una cúpula que aporta oxígeno al 95 % que se combina con musicoterapia y la iluminación adecuada. De esta manera, BeOxy no solo es un tratamiento efectivo para lograr una mejoría en el rostro, sino que también supone una experiencia de máxima desconexión y bienestar.

Esta terapia logra rellenar arrugas y líneas de expresión en 3 dimensiones provocando un efecto lifting. Además, la piel resulta ultra hidratada y goza de una mayor elasticidad y firmeza. BeOxy también consigue estimular la generación de colágeno de manera natural mientras libera toxinas y células muertas.

Dentinova ofrece la opción de regalar una sesión de este tratamiento innovador y efectivo junto con una caja de productos de la marca Eberlin que incluye un fluido limpiador, una loción y un sérum oxigenante.

Más tratamientos faciales en la clínica Dentinova Beauty Además de BeOxy, Dentinova ofrece otros tratamientos faciales que incluyen servicios de higiene básica, peeling químico y sesiones de hidratación profunda, entre otras opciones. Para obtener mejores resultados, estas terapias se pueden combinar en distintos packs. Por ejemplo, el Antiaging Pack incluye 5 sesiones de Mesoeclat, un tratamiento que combina la aplicación de una solución, de ampollas y de una mascarilla para lograr mayor luminosidad en la piel.

A su vez, el Pack Rejuvenecedor consiste en 4 sesiones de microneedling, que es una técnica que favorece la curación natural mediante micro punciones que ayuda a restaurar la piel porque favorece la producción de colágeno y elastina.

En la clínica Dentinova son especialistas en tratamientos faciales y se puede acceder al tratamiento innovador BeOxy y a otros tipos de terapias que contribuyen a reformular y rejuvenecer el rostro.



