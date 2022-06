Vivir sin ansiedad, sin angustia, con mayor seguridad y confianza. Paloma López enseña cómo hacerlo Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 16:09 h (CET)

El 6,7 % de la población tiene episodios de ansiedad que afectan, de algún modo, a su cotidianidad, según dastos de la Encuesta Nacional de Salud de España. Algunos expertos afirman que la ansiedad funciona como un mecanismo adaptativo natural que permite mantenerse alerta ante situaciones que el cerebro asume como peligrosas.

Sin embargo, cuando este sistema de respuesta se desborda, el cerebro no tiene las capacidades para recuperarse ante la situación de peligro, manteniendo o aumentando la sensación de alerta, incluso si no se presenta algún hecho que revista un peligro ostensible. La ansiedad desbordada suele presentarse por una gestión ineficiente de las emociones, la cual desencadena una serie de síntomas como irritabilidad, estrés, preocupación constante, sufrimiento, cansancio, incertidumbre, problemas para concentrarse y conciliar el sueño, a nivel emocional. A nivel físico, falta de aire, palpitaciones, temblores, mareo…

Cuando esto ocurre, los episodios aumentan en frecuencia e intensidad, limitando las capacidades de las personas para sobrellevarlos. En este punto, es necesario recurrir a un profesional que guíe al paciente en la gestión adecuada de sus emociones y, por este motivo, Paloma López Martínez, es interventora y creadora del programa de coaching de alto impacto “Reconectar-se” en Motivando Mentes, se ha propuesto estudiar métodos sobre cómo tratar la ansiedad, con el fin de ofrecer alternativas que ayuden a las personas a disminuir y superar este trastorno, sentirse libres y plenas emocionalmente. Nunca antes estar en calma había sido tan sencillo.

Causas de la ansiedad y cómo tratarla Para Paloma, la ansiedad aparece gracias a la desconexión entre los sistemas de creencias y las expectativas de vida de las personas. Es decir, de la desconexión de uno mismo. En consecuencia, entran en un estado de miedo e inacción que les impide llevar una vida normal, crecer, establecer nuevos cimientos y tomar riesgos para elaborar un plan de vida que se ajuste a sus búsquedas vitales. Todos estos sentimientos acumulados se convierten en un factor de riesgo para la ansiedad, ya que activan estímulos de alerta al atribuirle cierto nivel de peligro a todas las situaciones nuevas a las que se enfrentan.

Romper con las estructuras que limitan y favorecen la aparición de la ansiedad requiere del acompañamiento de un profesional que brinde a las personas las herramientas necesarias para superar su trastorno y para conseguir las metas que se propongan. En sus sesiones de intervención y coaching, Paloma presenta a sus asesorados una serie de instrucciones simples que les permiten desbloquear sus emociones para que puedan tomar decisiones sanas, sin que el miedo excesivo les impida tomar las riendas de su vida. Es el momento de recuperar la confianza, la seguridad, aumentar la autoestima y el amor propio. Descubrir el camino que llevará a la conexión con uno mismo.

Programas de coaching de alto impacto para disminuir la ansiedad Estas instrucciones necesitan el interés personal del paciente por superar su situación de insatisfacción y ansiedad. Es por esta razón que Paloma invita a las personas que deseen mejorar su calidad de vida y superar sus medios a que inicien alguno de los programas de intervención emocional y coaching que imparte Motivando Mentes, los cuales presentan alternativas de trabajo que funcionan como intervenciones estratégicas para calmar la ansiedad. Las personas podrán hacer de su vida un lugar mejor para vivir, permitiendo que Paloma las acompañe en el camino a la reconexión y bienestar emocional



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Century 21 Liberty Home, una gran oportunidad para crecer profesionalmente en el mercado inmobiliario Hair Shop, distribuidor profesional de peluquería y estética para un salón de belleza Los beneficios de la instalación de placas solares para el autoconsumo, por Sereco Energía AACORE SUPPLY ofrece cámaras frigoríficas a precios asequibles La startup tecnológica de publicidad inmobiliaria 1001PORTALES.COM