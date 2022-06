La guardería de perros PERROBUENO organiza un campamento de verano para perros Emprendedores de Hoy

Tener mascotas cariñosas como los perros es beneficioso para la salud mental de las personas. Sin embargo, durante las vacaciones de verano, es difícil encontrar el lugar adecuado para que se encarguen de los cuidados que un animal necesita cuando sus dueños están fuera.

Ante esto, PERROBUENO es una guardería de perros que ofrece sus servicios para que los dueños se queden tranquilos al dejar a sus mascotas en manos de profesionales expertos. Entre los beneficios de que el animal asista a una guardería de día, ya sea por periodos cortos o durante el verano, se encuentran las diversas actividades diseñadas para que los perros realicen un mayor contacto con otros perros y disminuyan el estrés ocasionado por estar tanto tiempo en casa.

PERROBUENO prepara un campamento de verano para perros PERROBUENO es una empresa española creada con el fin de ofrecer un servicio de calidad y un espacio con personal capacitado para el cuidado de los perros. Si bien la guardería ofrece diferentes servicios en temporada baja, lo cierto es que cuenta con programas especiales como el campamento de verano para perros, el cual lleva a cabo actividades y rutas para que las mascotas pueden disfrutar de sus vacaciones en compañía de otros canes.

El servicio de guardería ofrecido por PERROBUENO es total, por lo que las mascotas cuentan con ruta especial y personalizada que recoge al perro en la puerta de casa por la mañana. Cada actividad está supervisada por personal capacitado que, además de guiar los juegos, se encarga de verificar el estado vacunal de las mascotas para tener un control sobre posibles contagios.

La idea surgió después de que su fundadora no encontrara ninguna guardería que ofreciera una agradable experiencia a las mascotas. PERROBUENO se caracteriza por no tener jaulas y los perros van en pequeños grupos, libres como en manadas.

¿Cuáles son las ventajas de contratar los servicios de guardería de perros? Tener una mascota es un acto de compromiso en el que, además de garantizarle techo y comida, el dueño debe ofrecerle amor, cuidados y atención. PERROBUENO es una iniciativa creada por un grupo de amantes de los animales para dar un servicio personalizado a las mascotas. La guardería se diseñó con el objetivo de ofrecerles un lugar especial para que disfruten mientras los dueños realizan obligaciones laborales o se encuentran fuera de la ciudad por cuestiones profesionales o vacaciones.

Las instalaciones de la guardería de perros son amplias y cuentan con espacios diseñados para jugar, relajarse o disfrutar en la piscina con otras mascotas en el campamento de verano, bajo la supervisión de personal capacitado en atención y cuidado de perros. PERROBUENO es una de las guarderías más destacadas del país con un modelo pensando en las necesidades y beneficios para la salud, comunicación y desempeño social de la mascota.



