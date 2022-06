Hablar en público con seguridad con el método CEN de oratoria de Esther Nguema

Destacar en la habilidad de hablar en público de forma segura es algo que pocos seres humanos han logrado, aunque cuenten con la capacidad de comunicar.

El sector empresarial necesita cada vez más profesionales que sepan realizar presentaciones, impartir charlas y liderar con destreza a sus equipos.

En el mundo del emprendimiento, saber comunicar en público es una asignatura imprescindible para la creación de vídeos, talleres y conferencias que ayuden a dar visibilidad a los proyectos o servicios. Las redes sociales se han convertido en una ventana al mundo, donde una comunicación efectiva y cercana ofrece oportunidades únicas para lograr mayor difusión. Hablar en público es, hoy en día, una habilidad indispensable, pero ¿cómo se puede aprender a hacerlo de manera segura?

Esther Nguema es una coach, periodista y speaker que ofrece cursos especializados de oratoria con el método CEN. Este incluye un trabajo de empoderamiento para aprender a gestionar las inseguridades que afectan a las personas cuando se colocan delante de una cámara o ante un público presencial.

Las características del método CEN de oratoria Las siglas CEN significan Credibilidad, Eficacia y Naturalidad.

Estas son las bases que debe tener un buen orador, según Esther Nguema. El método desarrolla estrategias profesionales de los comunicadores de televisión y de los grandes speakers. Estas técnicas de oratoria se combinan con herramientas para trabajar el poder personal y la gestión de emociones. Esther Nguema es coach especializada en autoestima y ha trabajado más de 20 años como periodista en televisión, por lo que sabe muy bien cómo regular los nervios en situaciones de máximo estrés.

En estos cursos de oratoria, se concede mucha importancia al trabajo enfocado en vencer el miedo escénico y a la regulación de los nervios. Para ello, es necesario indagar en el origen de ese miedo o lo que dispara las inseguridades cuando se habla en público. En la mayoría de los casos, las ideas son producto de pensamientos anticipatorios, ideas boicot inconscientes o de experiencias traumáticas del pasado. El método CEN crea un protocolo que ayuda a gestionar emociones perturbadoras y liderar pensamientos negativos. Esther Nguema trabaja con dinámicas de movimiento corporal, con ejercicios de respiración, técnicas para reprogramar la mente inconsciente y estrategias profesionales de comunicación y oratoria.

El método CEN enseña a comunicar de forma efectiva, ya que también incluye el desarrollo de estrategias para mantener la atención del público, crear discursos con impacto y saber cómo moverse y colocarse frente a una cámara o un público presencial.

¿Cómo se debe enfrentar un discurso? La comunicación es parte primordial del trabajo de la mayoría de las personas. Realizar presentaciones, charlas, reuniones y talleres son tareas comunes en la actualidad y, gracias a internet, todas estas actividades pueden hacerse a distancia y frente a una cámara. Sin embargo, la comunicación virtual muchas veces representa una barrera a la hora de transmitir mensajes con naturalidad. Por esto, es primordial aprender a dominar los nervios, adquirir confianza y dominar las herramientas digitales.

En el método CEN se trabaja el concepto de máscaras. Esto quiere decir que cuando una persona está delante de una cámara se coloca unas corazas para protegerse a sí mismo y no mostrar su verdadera personalidad. En los cursos de oratoria, Esther Nguema ha detectado más de 20 tipos de máscaras donde resaltan la máscara perfeccionismo, cuando el orador es su crítico más despiadado y la del sabelotodo, cuando se usa un lenguaje muy técnico para demostrar inteligencia, escondiendo el miedo a parecer incompetente o a no saber lo suficiente. Estas máscaras han protegido a las personas durante años, pero la idea es no convertirte en un esclavo de ninguna de ellas para lograr comunicar de forma creíble y efectiva, pero también natural.

Por ello, CEN es un plan integral de oratoria que funciona para profesionales de cualquier área laboral. También tiene aplicación en la vida personal debido a su efecto de empoderamiento, ya que trabaja directamente en las inseguridades de las personas. Esther Nguema asegura que se trata de un curso de autoconocimiento y comunicación, que ayuda a dar un salto personal y profesional.