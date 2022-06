El outlet online de Dreivip vuelve a incorporar los pagos aplazados en su web Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 15:54 h (CET)

Mediante los pagos aplazados, los clientes pueden obtener sus productos al instante sin la necesidad de cancelar la totalidad del coste, lo cual resulta muy satisfactorio. Es una de las variantes más interesantes y de gran importancia en el comercio electrónico hoy en día.

Es por ello que Dreivip, una tienda outlet online de moda, vuelve a ofrecer esta forma de realizar compras en su plataforma.

¿En qué consisten los pagos aplazados? Las compras en línea son de los elementos favoritos en el comercio actual por miles de clientes alrededor del mundo, ya que permiten ciertas ventajas de adquisición, ahorro en desplazamiento, etc. En cuanto a las modalidades de pago en el e-commerce,existe una que se encuentra en auge y es conocida como pagos aplazados. Este sistema de pago consiste en una forma de financiación por medio de la cual se pueden realizar compras con solo pagar una parte de coste total del producto.

De esta manera, el cliente obtiene lo que desea comprar y puede abonar en diferentes cuotas la cantidad restante del producto o servicio que haya adquirido. Esta forma de pagos aumenta la frecuencia de compra de los clientes, al igual que la cantidad de productos adquiridos, y mejora su experiencia total de compra. Estas razones son las que han impulsado a Dreivip a reincorporar los pagos aplazados en su web.

Beneficios de optar por los pagos aplazados en Dreivip La implementación de pagos aplazados hace que cualquier comercio obtenga más clientes. Esto se debe a que muchas personas no cuentan con la totalidad del dinero requerido para comprar los artículos que necesitan en el momento. Por tal motivo, la flexibilidad de pago de este sistema hace posible que tengan sus productos de forma inmediata.

Por otro lado, esta modalidad de pago se encuentra al alcance de cualquier usuario que cumpla con los mínimos requisitos establecidos para concretar su compra. En consecuencia, utilizar los pagos aplazados en Dreivip permite a los usuarios disfrutar de estas ventajas significativas para adquirir todas las piezas disponibles en la web. Esta empresa ofrece, en su portal online,una completa gama de productos de moda, joyería, salud, perfumería, deporte, etc. de diversas marcas originales como Desigual, Geox, Munich, Duuo y Calvin Klein.

Los precios de Dreivip son muy bajos, lo que ha causado el cierre de campañas en menos de 24 horas por existencias agotadas. Es importante recordar que las ofertas de las marcas duran de 4 a 7 días en la web, antes de agotarse.



