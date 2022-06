Todo lo que hay que saber sobre la Proteína Vegan, por los expertos de Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 15:30 h (CET)

El consumo de proteína es fundamental para todas las personas, ya que se trata de un macronutriente esencial para el óptimo funcionamiento y desarrollo del organismo. Sin embargo, esta es aún más necesaria en deportistas, que necesitan un suministro mayor debido a la alta demanda de sus músculos.

Durante mucho tiempo se sabía poco acerca de la Proteína Vegan y la mayoría de suplementos proteicos se fabricaban a partir de proteína animal, haciendo que deportistas veganos no pudieran acceder a ellos. Sin embargo, hoy se sabe mucho más de la proteína vegana y los expertos de la marca de suplementos Beverly Nutrition tienen mucha información al respecto.

¿Qué es la Proteína Vegan? Tal como su nombre lo indica, se trata de proteínas que se obtienen a partir de alimentos de origen vegetal, tales como soja, arroz, guisantes, trigo, entre otros. Sin embargo, en su estado natural, sí que existen algunas diferencias con respecto a la proteína de origen animal. De hecho, es común que las personas veganas tiendan a tener deficiencias en aminoácidos esenciales, que sí están presentes en buenas cantidades en proteínas animales. No obstante, esto se soluciona con el uso de suplementos dietéticos, que además de incorporar fibra y una variedad de minerales importantes, aportan también los tan valiosos aminoácidos esenciales.

El consumo de suplementos deportivos de Proteína Vegan es ideal para personas con este tipo de dietas, a quienes les proporciona, además, una serie de beneficios importantes. Estos están formulados a partir de una mezcla de vegetales de origen totalmente natural, no contienen azúcar refinada, sino que se endulzan naturalmente y son una muy buena fuente de aminoácidos esenciales, incluyendo los de cadena ramificada. Estos últimos son muy importantes para el desarrollo, crecimiento y recuperación de la masa muscular, por lo que atletas y deportistas veganos la consumen.

Proteína Vegan, disponible en una de las compañías líderes en nutrición deportiva La marca de suplementos Beverly Nutrition se ha convertido en sinónimo de calidad y excelencia, todo un referente en el sector de la nutrición deportiva en España. Su amplia gama de productos contiene todo lo necesario para la óptima nutrición de atletas y deportistas, con complementos formulados con la más alta tecnología y los mejores ingredientes. En su sección de proteína, por ejemplo, hay disponible una gran variedad de suplementos de proteína vegana, hechos con una mezcla de aislado de proteína vegetal de guisante y arroz, con un altísimo valor biológico, que incorpora además otros componentes tales como semillas de chía, spirulina, salvado de trigo y más.

Sus complementos de Proteína Vegan están enriquecidos con una buena cantidad de aminoácidos esenciales y de cadena ramificada, ideales para el desarrollo muscular y el óptimo rendimiento deportivo. En definitiva, es una de las maneras más efectivas, seguras y accesibles de satisfacer las demandas proteicas de deportistas y atletas veganos.



