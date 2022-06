Los servicios de limpieza y mantenimiento de las extracciones de humo en cocinas industriales de Tecnigras Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 15:19 h (CET)

La extracción de humos es un tema de suma importancia cuando se trata de cocinas industriales. Una mala extracción de humo no solo puede causar problemas como la invasión de olores, sino que, además, puede afectar a la salud de las personas.

Estas son apenas algunas de las razones por las que es de suma importancia elegir una campana extractora adecuada y, además, realizarles el mantenimiento correcto. Empresas como Tecnigras son profesionales con mucha experiencia en el diseño, fabricación e instalación de campanas extractoras con soluciones a medida para sus clientes. Pero también proporcionan un servicio profesional de limpieza y mantenimiento de las extracciones de humo en cocinas industriales.

Relevancia del mantenimiento adecuado de campanas y extractores de humo El humo que se concentra en una cocina industrial, al no poder ser extraído de manera eficiente por la falta de mantenimiento en los sistemas extractores, puede derivar en problemas importantes. Por un lado, un sistema de extracción de humo en malas condiciones hace que este se propague y que sea más incómodo y peligroso para las personas que trabajan en la cocina.

El humo puede incluso causar y/o potenciar problemas de salud, principalmente a nivel respiratorio. No obstante, estos no son los únicos riesgos, sino que una campana extractora sin el mantenimiento adecuado aumenta considerablemente el peligro de incendio, ya que la grasa que se acumula en estos sistemas favorece una mayor y más rápida propagación de las llamas. De aquí parte la importancia de intentar mantener siempre estos sistemas en el mejor estado posible en las cocinas industriales y, así, evitar peligros innecesarios.

Un servicio de mantenimiento y limpieza de extractores de humo con garantía de por vida La firma Tecnigras dispone actualmente de un departamento compuesto por profesionales experimentados en el mantenimiento y limpieza de sistemas de extracción de humo, ajustados a la normativa vigente. Concretamente, ofrecen dos servicios o pólizas de mantenimiento. El primero de ellos es el de mantenimiento integral, el cual incluye una renovación de turbina cada 12 meses y turbina nueva cada 24 meses, cambio de correas en 6 meses, mano de obra para montaje y desmontaje. Así como revisión de la instalación completa cada 6 meses, desplazamiento y transporte del personal, cambio de junta antivibratoria, limpieza de la bandeja recoge grasa, mano de obra ante cualquier avería del sistema y una garantía de por vida para cualquier de la caja de ventilación y del motor, siempre que este último tenga un guardamotor instalado.

Por último, está la póliza de solo limpieza que incluye gran parte de los servicios anteriores, solo que cada 12 meses. Las averías quedan excluidas de la póliza y la garantía de por vida igual.

Solicitar el servicio es sumamente fácil, ya que la empresa cuenta con una página web desde donde se puede contratar cualquiera de sus pólizas. De esta manera, el cliente con cocina industrial tendrá garantizado un sistema de extracción de humos en condiciones óptimas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.