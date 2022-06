Las administraciones públicas ya emplean podcasts para llegar al público Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 15:13 h (CET)

Primero fueron las marcas (y con estas las compañías privadas) las que hicieron uso de los podcasts para llegar a nuevas audiencias. Seguidamente, lo hicieron emprendedores y personajes mediáticos, populares o relevantes en algún ámbito.

Ahora, es el turno de las administraciones públicas. La Fábrica de Podcast está acompañando a estas organizaciones en sus procesos de comunicación a través de sus propios podcasts. El Ministerio de Justicia del Gobierno de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el IVACE o la Diputació de Barcelona, entre otras, son organizaciones públicas que han visto en el formato de audio una oportunidad de acercar sus iniciativas y proyectos al gran público.

La Fábrica de Podcast se ha posicionado como una de las principales empresas enfocadas en brindar asistencia en el proceso de grabación, producción y difusión de podcast. Esta compañía también incursiona en la creación de este tipo de contenido para otros sectores como las academias y escuelas, proporcionando a la comunidad educativa la oportunidad de impartir lecciones o contenido educativo de manera innovadora con sus alumnos.

Beneficios de un podcast para la administración pública Además de ser una sólida estrategia de marketing, el podcast ha adquirido actualmente un valor añadido como recurso en el sector público. Especialmente, tras la transformación de los hábitos a raíz de la pandemia, el acceso a información a través de diferentes formatos digitales se ha hecho cada vez más popular. Bajo esta perspectiva, un podcast para la administración pública supone la oportunidad de generar contenido de interés y una conexión con la audiencia que difícilmente se consigue a través de otros medios.El uso de este recurso refleja el interés de los departamentos públicos por involucrar las nuevas tecnologías no solo como herramienta de trabajo, sino también en sus procesos divulgativos, presentándose como organizaciones más cercanas y humanas que desarrollan formatos que responden a las necesidades e intereses del ciudadano.

El diseño de un podcast para la administración pública Al igual que en cualquier otro sector en el que se utilice, el podcast para la administración pública debe cumplir con sus fases de desarrollo, es decir, preproducción, producción, postproducción y difusión.

La primera representa la etapa de creación, desde la idea principal hasta la investigación de toda la temática que se abordará. Por otro lado, en la producción, se considera todo lo concerniente a la grabación del formato. Mientras que, en la postproducción, se trabaja en la edición del mismo. Por último, la fase de difusión requiere también del asesoramiento adecuado para alcanzar al oyente, pues este formato comienza a ser competido por el uso frecuente que de él hacen tantas organizaciones.

Debido a la importancia de cada fase del proceso, solicitar la asistencia de profesionales resulta una de las mejores alternativas para obtener un proyecto acorde a los propósitos y objetivos planteados. Además de contribuir en el desarrollo del podcast, los especialistas de La Fábrica de Podcast han logrado distinguirse por ayudar incluso en el proceso de distribución del podcast, contribuyendo a que llegue al público objetivo de la forma más efectiva posible. Todo esto ha permitido a la compañía posicionarse como una de las principales alternativas de las compañías que desean desarrollar un podcast de manera exitosa y eficiente para su negocio.

El futuro del podcast: la política Felipe González fue uno de los pioneros en España con su podcast “Sintonías Infrecuentes”. Pero no hizo sino seguir la tendencia originada en Estados Unidos por Bill Clinton, los Obama y tantos otros personajes con ámbito de influencia social o política. De hecho, en España, ya Pablo Iglesias, exfundador de Podemos, tiene su propio podcast, “La Base”, para reflexiones políticas. También los directores de periódicos, al estilo editorial, recurren al formato podcast. Esta tendencia continuará aumentando y llegará a las organizaciones políticas debido a las posibilidades que brinda el formato y su versatilidad.



