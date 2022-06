Antes de darse el primer chapuzón en la piscina, la mayoría de los propietarios olvidan u omiten realizar algunas tareas de mantenimiento fundamentales para bañarse con total seguridad. Una empresa de productos de limpieza y mantenimiento para la piscina explica como se debe efectuar la limpieza y desinfección tras la hibernación Aunque en muchas piscinas el agua sigue en marcha durante todo el año, en la mayoría de las piscinas, durante todo el invierno, el agua se queda estancada, sin el circuito habitual de filtración y desinfección. Las bacterias y los microorganismos comienzan a proliferar y a pesar de que las temperaturas bajan, el agua de la piscina es el lugar idóneo para estos microscópicos bichos. Por este motivo es aconsejable llevar a cabo una desinfección y una limpieza, además de otros tratamientos previos antes de utilizar la piscina por primera vez en el año.

El hecho de que el agua se quede estancada es un factor muy determinante para que los microorganismos comiencen a aparecer y si se hace uso de la piscina con esta agua, es probable que los usuarios pongan su salud en peligro de forma grave. Los problemas que pueden aparecer debido a bañarse en un agua sucia de la piscina son enfermedades o molestias dermatológicas y respiratorias, así como otras enfermedades gastrointestinales con efectos como la diarrea, náuseas y vómitos. El polvo, la lluvia, la contaminación, los restos de cosméticos, son elementos que ensucian el agua y que hay que tratar.

“Si no hemos realizado ningún tratamiento del agua durante el invierno, lo más probable es que el agua de la piscina tenga un color verdoso. Si este es el caso de tu piscina, la solución más eficiente es vaciar la piscina, limpiar las paredes a fondo y volver a llenarla. No obstante, no basta con llenar la piscina sin más. Antes de volver a hacer uso de la piscina (tanto si el agua es nueva como si es del año anterior, pero la has mantenido transparente) es importante aplicar algunos tratamientos. Para eliminar todo rastro de algas y, en cualquier caso, fundamental hacer uso de un alguicida. El siguiente paso será llevar a cabo una cloración a fondo. Medir el pH es imprescindible antes de utilizar la piscina, de lo contrario, el agua no será apta para el baño” explica Piscinas Lara.

Piscinas Lara es una empresa suministradora de productos de limpieza y mantenimiento con una larguísima experiencia y trayectoria profesional detrás. Esta empresa aconseja que, cada vez que se apliquen estos productos, se deje en marcha la depuradora al menos 24 horas, con el fin de ayudar a que estos productos se mezclen bien con el agua y hagan su efecto.