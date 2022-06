El "outsourcing" de servicios informáticos, lo mejor para mantener y reparar los dispositivos, según Redkom Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:30 h (CET) Cada vez más empresas cuentan con un servicio externalizado a la hora de realizar el mantenimiento, las actualizaciones o las reparaciones de sus dispositivos informáticos. No obstante, aún hay empresas que desconocen las ventajas del outsourcing y siguen optando por disponer de un departamento interno La mayoría de las empresas requieren de un funcionamiento eficaz y seguro de sus dispositivos informáticos, las redes y la comunicación. Es por este motivo que es fundamental contar con un servicio técnico con cierta periodicidad. Dos opciones que tienen las empresas para mantener sus ordenadores en perfecto funcionamiento en todo momento es contar con un departamento interno y específico para estas tareas o bien contar con los servicios de empresas como Redkom, una modalidad también llamada “outsourcing”. Redkom, una empresa especialista en el mantenimiento informático y el servicio técnico informático, explica en qué consiste el outsourcing y porque es tan beneficioso para las empresas.

"Si una empresa cuenta con nuestro outsourcing podrá disfrutar de una navegación y un desempeño de tareas informáticas con total seguridad, lo cual es fundamental hoy en día. Un software malicioso puede provocar desde la pérdida de datos a ciberestafas que pueden hacer a las empresas perder mucho dinero. La ventaja principal del outsourcing es que las empresas contarán con cualquier servicio informático, pero a un coste inferior en comparación a los gastos que generaría un departamento informático. Todo esto sin perder la eficiencia y la rapidez en el servicio, tanto de forma remota como ‘in situ’" explica Redkom. Por lo tanto, al contrario de lo que la mayoría de las empresas piensan, el outsourcing puede ser una herramienta igual de eficaz y rápida que un departamento interno.

Redkom también explica que, es posible que, la mayoría de las empresas que comienzan su trayectoria creen que un trabajador interno puede dedicarse plenamente a las labores informáticas y con gran eficacia y es posible que estos trabajadores ni siquiera tengan una cualificación profesional alta (en muchos puestos de trabajo ocurre esto). No obstante, si las empresas que cuentan con un departamento informático interno hicieran un balance de gastos, se darían cuenta de que el resultado es, generalmente, negativo.

Contando con un departamento interno, ocurre muchas veces que las soluciones para problemas de lo más triviales con el ordenador se encuentren de forma mucho menos eficiente y perdiendo mucho más tiempo. El objetivo de empresas como Redkom es que estas soluciones se encuentren de forma mucho más eficaz y con más rapidez, de forma remota e instantánea, puesto que esto es lo que ayuda a la empresa a optimizar sus labores y a ser mucho más productiva. Es fundamental evitar esos largos tiempos de espera mientras se soluciona el problema técnico y a un gasto menor.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.