Evitar problemas de salud con la retirada de uralita en los tejados y edificios de Madrid, por Arkitex Pro Asistencia Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 13:42 h (CET)

Actualmente, el riesgo de exposición al amianto en España ha pasado de ser un asunto específico de salud laboral a convertirse en un tema social. Esto se debe a que tras cumplir su vida útil, su degradación supone la liberación de fibras de asbesto que pueden resultar de alta peligrosidad para el bienestar de la población.

En este sentido, sustituir los materiales fabricados con fibrocemento de amianto o uralita resulta fundamental. Para ello, contactar profesionales capacitados permite garantizar el bienestar de quienes habitan en un inmueble y, a su vez, cumplir con los permisos impuestos por la legislación para este procedimiento. Al respecto, Arkitex Pro Asistencia es una de las empresas más destacadas en la retirada de amianto Madrid.

El peligro que suponen los materiales de uralita para la salud Según expertos, mientras se mantiene en su estado original, el fibrocemento de amianto, también conocido como uralita, no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, de llegar a romperse o deteriorarse, este mineral puede representar un peligro para la salud de la población, por lo que el uso de materiales como tuberías, depósitos, techos, entre otros, está prohibido en España desde el año 2002.

La exposición a uralita de manera continua y la manipulación de este mineral puede generar problemas respiratorios severos en las personas, debido a la inhalación de fibras que libera este mineral. Esto puede generar diferentes patologías, siendo una de las más graves la asbestosis, una enfermedad crónica causante de fibrosis alveolar o pleural.

Asimismo, el cáncer de pulmón es otra de las afecciones causadas por el amianto. Además, se le atribuye a este mineral el origen del mesotelioma, un tumor maligno y poco frecuente que suele aparecer en el mesotelio pleural o peritoneal.

Si bien los factores de riesgo varían de acuerdo al tiempo de exposición a las fibras de amianto y a la concentración y tamaño de estas, lo más recomendable es la retirada del amianto para evitar problemas en la salud.

Cómo retirar el amianto de una propiedad Además de la prohibición del uso de materiales elaborados con amianto en territorio español, la sustitución de estos en edificios ya construidos supone la forma más efectiva para disminuir los riesgos de patologías relacionadas con este mineral. Sin embargo, llevar a cabo este trabajo por cuenta propia no es apropiado, ya que la manipulación de uralita requiere de conocimientos y habilidades específicas que ayuden a evitar la proliferación de sus fibras.

En este contexto, los profesionales de Arkitex Pro Asistencia han logrado destacar como una de las principales alternativas para la retirada de amianto en Madrid. Esto, debido a la amplia experiencia de sus operarios en la manipulación y sustitución de bajante de uralita o fibrocemento con amianto, incluso en lugares de difícil acceso.

Los expertos de Arkitex Pro Asistencia han logrado distinguirse por contar con equipos de primera para el desarrollo de trabajos verticales, sin utilizar ningún tipo de andamios y garantizando la seguridad de los habitantes de la propiedad.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.