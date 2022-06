Psicopartner da las claves de por qué las parejas rompen en vacaciones Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:10 h (CET) 1 de cada 3 divorcios se da justo después de las vacaciones de verano. Ponerse de acuerdo en el destino vacacional, viajar con la familia política o pasar más tiempo juntos del habitual son algunas de las causas, pero existen más. Psicopartner, el último concepto de psicoterapia y referente en el sector de la salud de la psique y terapia de pareja, lo explica en algunas interesantes claves No son las vacaciones en sí las que dinamitan la relación; pero es el momento donde las parejas se dan cuenta que algo falla. Durante el año la vida gira alrededor de la rutina, el trabajo y las obligaciones. Cuando llegan las vacaciones, aparecen las tensiones y discusiones, haciendo que las bases de la pareja se vean afectadas.

En verano, las parejas pasan más horas juntas; por tanto, las personas que no están satisfechas con su relación, ven en las vacaciones el momento perfecto para aclarar sus ideas y separarse.

Las expectativas de las vacaciones de verano suelen ser muy altas y, rara vez llegan a cumplirse. Esta decepción hace que se esté a la defensiva y encantados de empezar a discutir.

La incapacidad de gestionar el conflicto: En vacaciones van a surgir momentos de diferencias de opiniones, es algo normal y natural entre dos personas, pero es la capacidad de resolver el conflicto así como de llegar a acuerdos lo que va a hacer que la pareja tenga unas buenas vacaciones o se conviertan en una verdadera pesadilla.

Cuando uno cree que está más relajado, tiende a desinhibirse y poner sobre la mesa asuntos que generan tensión en la pareja. Las vacaciones dan esa falsa sensación de libertad y, en lugar de servir para compartir placeres y anécdotas, terminan por sacar a luz los problemas de todo el año.

Relación sexual nula. En vacaciones, no hay excusas; se tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar de la intimidad con la pareja y, en algunos casos, esto pone en evidencia la falta de atracción o de deseo.

Viajar con la familia política. Las relaciones con la familia política son la causa más frecuente de conflicto entre las parejas, especialmente entre las parejas jóvenes. Pasar vacaciones con suegros o cuñados puede traer nefastas y estresantes consecuencias para la pareja si no se parte de una buena convivencia.

Organizar en el último momento. Preparar de antemano las vacaciones evitará las disputas de última hora. Hay que tomar las decisiones consensuadamente para no enturbiar el clima de convivencia.

Existen tratamientos psicológicos eficaces que ayudan a que la pareja pueda identificar cuáles son las áreas en las que no funcionan satisfactoriamente y trabajen conjuntamente para darse otra oportunidad, esta vez con ayuda de un terapeuta de pareja.

Acerca de Psicopartner

Psicopartner nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un claro compromiso con la felicidad y el bienestar de las personas, junto a la mejor atención al paciente. Son referentes en salud emocional y psíquica y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Con un destacado equipo de psicólogos especialistas en los diferentes campos de la salud, psicología y sexología, Psicopartener marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres profesionales y divulgativos.

Psicopartner interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o familiar; e incluso para empresas con Coaching ejecutivo y Mindfulness para empleados. Su estilo de trabajo se basa en el acompañamiento de sus pacientes bajo el método #HumanToHuman tanto de manera presencial como online.

¿Dónde?

Calle Velazquez, 70 (28001) Madrid

Calle Alcalá, 401 (28027) Madrid

www.psicopartner.com

