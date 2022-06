Metrickal anuncia el lanzamiento de su Last Mile Support Center Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:18 h (CET) La startup experta en logística ha lanzado un centro de operadores expertos conocedores de las plataformas de delivery así como los integradores como software propios de sus clientes, focalizándose en el food y en el retail, convirtiéndose de esta manera en e primer BPO especializado en este sector La startup experta en logística ha lanzado un centro de operadores expertos conocedores de las plataformas de delivery así como los integradores como software propios de sus clientes, focalizándose en el food y en el retail, convirtiéndose de esta manera en e primer BPO especializado en este sector

En palabras de Patrick Synge (CCO), “Los operadores que pueden ayudar a cualquier flota de delivery, dark kitchen o cadena restauración en la gestión de sus orders de todas y cada una de las plataformas con las que trabajan (Just Eat, Uber, Glovo, Deliverect, Flipdish, Amazon, Aliexpress etc), combinando con un aprendizaje en las principales herramientas del mercado (Salesforce, Pipedrive y Hubspot). Eso unido a las formaciones sobre cómo dar el mejor servicio hablado y escrito, hará de los trabajadores los más preparados del mercado”.

Según Jaume Boada (CEO), “Este centro se convertirá en un referente para todas aquellas empresas que buscan la excelencia en la gestión diaria del delivery. Las empresas (flotas o cadenas) - si trabajan con Metrickal - pueden olvidarse de formar a su personal cada vez que firmen un nuevo contrato, puesto que será un know-how que ya tendremos”.

Sus fundadores piensan que la situación de riders trabajando directamente con agregadores como freelance en un momento u otro finalizará y eso debería provocar una reacción general en el mercado: subidas de tarifas generales en los costes de reparto, lo que se podría traducir en que restaurantes, cadenas y dark kitchens ya no vieran tan atractivo trabajar con algunas plataformas externalizando su reparto, y se planteasen gestionar su reparto, además que esto irá acompañado de trabajar más su canal propio. Ahí es donde entra Metrickal, ser su partner ideal para la gestión de esos pedidos y hacer la experiencia del usuario lo más excelente posible.”

Entre los servicios adicionales que está ofreciendo Metrickal en el sector del food delivery, retail, mobility está la gestión documental de los riders, citación para entrevistas y formaciones, gestión de vehículos y flota, estudios de satisfacción, gestión de tráfico e incidencias de los orders, grabar cartas para restaurantes, y recepción de orders telefónicos, - que siguen representando el 50 % de los pedidos de food delivery en España-.

Recientemente Metrickal forma parte del Connected Hub Mobility, donde en palabras de Tom Horsey (co-founder de la plataforma y uno de los principales inversores del país): “Debemos estar muy atentos en los próximos meses a los avances de esta empresa, porque vienen a dar una vuelta de tuerca al sector del delivery”.

Actualmente trabajan con 15 clientes, teniendo como clientes destacados Grupo Auro, Catcher y Cloudtown Brands.

* Se puede seguir a Metrickal en https://www.linkedin.com/company/metrickal/mycompany/?viewAsMember=true

