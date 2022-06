Soluciones CAREL para el sector residencial: orientadas al confort sostenible Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:26 h (CET) Soluciones de alta eficiencia energética capaces de mejorar el confort en interiores, respetando el medio ambiente Para responder a uno de los mayores desafíos actuales del mercado HVAC/R, CAREL presentará en la próxima edición de Mostra Convegno Expocomfort (Fiera Milano, del 28 de junio al 1 de julio) soluciones altamente eficientes capaces de mejorar el confort en el interior de los hogares, respetando el medio ambiente.

El sector del aire acondicionado y la refrigeración consume una media del 17% de la electricidad mundial, alcanzando valores incluso superiores en Europa. Nadie quiere renunciar al confort y al bienestar en su propio hogar, pero la reducción del consumo se convierte cada vez más en un elemento imprescindible, y la reciente crisis energética ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de producir y disponer de energía lo más limpia posible y obtenida de forma independiente. En este sentido, las recientes normativas pretenden incentivar el aumento de la eficiencia energética de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, para minimizar el impacto en el clima de uno de los sectores más indispensables para nuestro estilo de vida, a través de una reducción sustancial del consumo. En particular, para las áreas residenciales, la generación y optimización de las necesidades energéticas en los edificios también coincide con un necesario proceso de descarbonización. Con este fin, la UE ha introducido recientemente directivas y nuevas pautas, incluida la normativa F-gas: el próximo objetivo a corto plazo es que, a partir de 2025, los equipos de aire acondicionado estacionarios ya no puedan usar refrigerantes con GWP superior a 150. En el caso del mercado de bombas de calor residenciales, el gas R-290, comúnmente llamado propano, con GWP de 3, comienza a convertirse en la opción dominante.

Por todas estas razones, CAREL, junto con todos los actores del sector HVAC/R, considera hoy fundamental continuar con la investigación y el desarrollo continuo de soluciones de alta eficiencia: favorecer la evolución de los dispositivos de regulación y control puede permitir que las bombas de calor de última generación alcancen un grado de eficiencia un 40% mayor en comparación con las unidades equipadas con compresores on-off y válvulas termostáticas mecánicas. Las soluciones técnicas necesarias para alcanzar niveles energéticos más sostenibles incluyen ecosistemas de componentes que sean capaces de modular su funcionamiento, para soportar mejor los cambios de temperatura, presión y carga térmica a lo largo del año. Las bombas de calor deben poder adaptarse a las variaciones estacionales, las condiciones climáticas diarias, los ciclos diurnos y nocturnos, incluso a la variación en la disponibilidad de electricidad a lo largo del día.

Las soluciones ofrecidas por CAREL, y expuestas en la feria, implican el uso de sistemas que incluyen válvulas de expansión electrónica (ExV), con los correspondientes drivers (EVD), como punto de partida. Además, se logra un mayor rendimiento acoplando los inverters (PSD) de última generación y los correspondientes compresores DC de varios tamaños y potencias. Todo controlado y coordinado por la inteligencia algorítmica presente en los controles de la familia c.pCO, que permiten que las aplicaciones puedan alcanzar los más altos niveles de eficiencia y funcionalidad. Estas soluciones son compatibles con el R-290: el controlador Power+ se ha rediseñado en su totalidad para cumplir con los requisitos de certificación de acuerdo con el uso de gases inflamables. Creado para mejorar la eficiencia y optimizar el rendimiento de los compresores de imanes permanentes, ya se ha testado y está listo para operar con varias marcas de compresores que utilizan este refrigerante. Por el momento, más de 330 modelos diferentes de compresores están disponibles en las bibliotecas de software de CAREL. Además, CAREL desarrolla y suministra, junto con socios específicos, compresores herméticos de velocidad variable que garantizan los más altos estándares de eficiencia. Los compresores rotativos son especialmente adecuados para la optimización de refrigerantes de bajo GWP, A2L y A3 (R-32, R-290, etc.) gracias a su versatilidad y eficiencia, y por lo tanto representan una alternativa concreta y segura para su uso en aplicaciones de bombas de calor.

