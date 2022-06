Silbon en el metaverso, el salto a la última frontera Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:30 h (CET) La marca andaluza abre una oficina en el metaverso coincidiendo con la apertura de su sede en Madrid La empresa de moda andaluza Silbon abrirá su oficina en el metaverso de Mark Zuckerberg, Horizon, coincidiendo con la inauguración de su sede en Madrid el día 23 de junio de 2022. La marca albergará un evento en Madrid dónde reunirá a amigos de Silbon, influencers y celebridades que podrán disfrutar de experiencias inmersivas en la oficina física y virtual.

Las reuniones de Silbon en su oficina de Horizon permiten conectar a los directivos de sus más de 20 tiendas físicas con la posibilidad de compartir pantalla e incluso escribir o dibujar diseños en una pizarra virtual, entre otras funcionalidades, como si de una reunión in situ se tratara pero sin las limitaciones que esto implicaría.

Se trata de la primera marca de moda de Andalucía en entrar en el metaverso, y la primera de su competencia.



Silbon también abrirá una tienda virtual en el metaverso de Decentraland, dónde ya están marcas como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. Las instalaciones virtuales se encuentran actualmente en construcción y su inauguración está prevista de cara a las próximas semanas. En esta usuarios de todo el mundo podrán visitar sus instalaciones y comprar ropa virtual de la firma.



Lanzamiento de una colección de NFTs de su insignia “Mr Preppy”: A partir de la fecha de inauguración de la tienda saldrá a la venta una colección de NFTs limitada a 50 piezas exclusivas e intercambiables. Los clientes podrán adquirir los NFTs de Silbon en la tienda virtual y están asociados a una membresía en la que los propietarios podrán acceder a eventos exclusivos, ventas anticipadas, showrooms, regalos, ofertas y más.



Para este proyecto Silbon escoge a metaverso 360.io, consultora del metaverso que desarrollará su espacio virtual y estrategia en el metaverso.



“Desde que comenzamos en 2010 hemos querido estar a la vanguardia ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de compra excelente tanto en el entorno físico como en el digital. Con nuestra sede en el metaverso pretendemos posicionarnos como una marca pionera en el mundo virtual, invitando a nuestro cliente nacional e internacional y brindándole la posibilidad de acceder a nuestras prendas y eventos exclusivos”afirma su fundador Pablo López.

Silbon es una firma de moda cordobesa que ya ha alcanzado más de 18 millones de facturación neta. Siempre apostaron por el negocio digital, logrando un alto porcentaje de ventas procedentes de su e-commerce. El estilo de la firma andaluza se basa en la elegancia adaptada a las tendencias del momento, y no existe mayor tendencia actual que el metaverso.

Según las previsiones de grandes consultoras, el 70% de las marcas estarán presentes en el metaverso en los próximos 5 años. Silbon advierte estas previsiones posicionándose como líder en su segmento y considerando todas las oportunidades que ofrecerá para su negocio, clientes y futuros clientes. “En el metaverso puedes conectar con jóvenes que aún no conocen tu marca pero que su entretenimiento gira en torno a ella. Ellos son nuestros futuros clientes y los que mantendrán encendida la llama de Silbon”.

