Las mejores temáticas para jugar a un cluedo en vivo como actividad de empresa según Monkey Donkey Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 17:02 h (CET) Un CLUEDO EN VIVO no es solo un juego, es toda una experiencia en la que los participantes viven historias alucinantes. Se trata de una actividad ideal para cualquier empresa porque fomenta el desarrollo de estrategias, se emplea la intuición y hay colaboración entre los jugadores. Estas son algunas de las mejores temáticas para cluedos en vivo como actividad con compañeros de trabajo Época victoriana: El origen de los cluedos en vivo está unido a esta época y a las historias de misterio de Sherlock Holmes, por eso es una de las preferidas para la mayoría de los creadores de este tipo de juegos. Un crimen sin resolver en una mansión encantada y una fiesta donde están invitados los miembros de la alta sociedad británica son el escenario del CLUEDO EN VIVO Crímen en la Mansión Doublebottom de Monkey Donkey. Una experiencia inmersiva donde los jugadores se convertirán en los personajes de una historia apasionante con muchos secretos que ocultar. Los asesinatos, los romances y la ambición por conseguir unas joyas exclusivas aderezan este cluedo perfecto para un team building. Inspiración mafiosa o Gran Gatsby: Los locos años 20 y la mafia también son uno de los argumentos más recurrentes en los cluedos en vivo. Las reuniones clandestinas, las traiciones entre bandas o los amores imposibles son los temas centrales en estos juegos. ¿A qué compañero le tocará ser el capo? Fantasía o con un toque paranormal: Para las empresas más creativas este tipo de cluedos son ideales. Los participantes pueden ser vampiros por un día, hacer una sesión espiritista para hablar con fantasmas o viajar al futuro. La empresa Monkey Donkey ofrece el juego El caso fantasma, donde los jugadores se trasladan al salón de la médium Poitiers para resolver el caso del asesinato de Lord Cornwell. Durante el juego la médium entrará en contacto con el fantasma y realizará rituales para sumergir a los participantes en toda una experiencia paranormal. Aventura pirata: La película de Piratas del Caribe, con el popular Johnny Deep, reavivó la fascinación por este tipo de historias. La búsqueda de un legendario tesoro y las traiciones dentro de la tripulación son los ingredientes del cluedo en vivo que estrenarán próximamente en Monkey Donkey. Un juego único donde los participantes navegarán rumbo a la diversión. El lejano oeste: Como demostró Hollywood las tramas de indios y vaqueros siempre tienen algo especial. Un cluedo inspirado en esta temática contiene personajes tan interesantes como un héroe, los villanos de una banda que amenaza al pueblo, las damas que frecuentan la taberna o los indios que mantienen relaciones de amor-odio con sus vecinos. La suerte, en este caso, favorecerá al pistolero que sea el más rápido en conseguir sus objetivos. Aquí el bueno de la película no siempre es el mejor. Organizar actividades para empresas originales y divertidas es posible gracias a todas estas opciones de cluedo en vivo.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.