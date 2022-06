Cervezas Gran Vía lanza su campaña "100% cerveza, 0% postureo" para celebrar su aniversario de producción Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 16:42 h (CET) La empresa, de capital netamente español, intensificará la expansión de la marca, presente ya en más de 1.000 establecimientos hosteleros del país. Gran Vía seguirá apostando por su estrategia de distribución de la cerveza fabricada por Boris de Mesones La compañía fabricante de cervezas Gran Vía cumple su primer año de producción en pleno proceso de consolidación de la marca cervecera, que ha logrado ya la confianza de más de 1.000 establecimientos repartidos por todo el país.

Así, y bajo la autoría y la dirección del maestro cervecero Boris de Mesones, los propietarios de la empresa cervecera lanzan con ocasión de este aniversario un plan de expansión de la firma, que ya tiene un hueco en el mercado con sus productos Lager y Tostada y que compite con las viejas marcas que hasta ahora han monopolizado la industria cervecera en la península.

La campaña, bajo el nombre de 100% cerveza. 0% postureo, remarca el valor y el sabor de una cerveza que demuestra que se puede hacer un producto centrado cien por cien en la calidad y que no se despista ofreciendo extras como descuentos, servilleteros, terrazas o toldos, que trasladan a los consumidores costes que no se ajustan al valor real de las mejores cervezas.

En su primer año en el mercado, Cervezas Gran Vía ha centrado todos sus esfuerzos en lograr un producto de la máxima calidad que sea capaz, como así ha sido, de entrar en un sector con barreras de entrada muy altas.

Esta campaña viene de la mano de un spot y de una campaña eminentemente digital para generar notoriedad de marca.

Cervezas Gran Vía - Spot Me Encanta

Junto a esta campaña y de la mano del comienzo del verano, la compañía lanza el concurso “Un año de cerveza GRATIS” donde los participantes podrán disfrutar durante todo un año de cervezas en su domicilio con solo comentar con una frase cervecera en la publicación de Instagram y mencionando a dos amigos. De entre todas las participaciones se elegirá la frase más creativa y original donde el ganador podrá degustar Cervezas Gran Vía durante 365 días en compañía de amigos y familia.

