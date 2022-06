Esquelas y Recuerdos: las esquelas y necrológicas saltan del papel a la web en formato digital

Las necrológicas han dado el salto del papel a Internet de la mano del portal especializado Esquelas y Recuerdos. Un portal informativo donde se puede encontrar una amplia variedad de servicios que aquí se presentan Hasta ahora, las personas se enteraban de los fallecimientos de las personas de su pueblo o barrio a través de los ‘puntos de costumbre’ donde se pega físicamente la información de los fallecimientos. Un método que pudiera verse como poco efectivo, dado que implica ir a esos lugares para poder ver si algo ha sucedido.

Otra opción tradicional es la consulta de la sección de necrológicas del periódico habitual en papel, pero también precisa que el usuario tenga que bajar a la calle a comprarlo y, además, los periódicos no acostumbran a publicar todas las necrológicas.

Esta práctica era la habitual hasta que llegó el portal esquelasyrecuerdos.com donde se puede encontrar toda la información sobre los últimos fallecimientos.

Cualquier usuario puede conocer fácil y rápidamente quién ha muerto en su provincia. Tan sólo tiene que acceder a la página web de Esquelas y Recuerdos y navegar a través de un sencillo menú desde donde podrá ver los datos de forma fácil y simple. Para quienes estén buscando esta información más cerca, de su mismo pueblo, también puede hacerlo sin ningún tipo de problema. El portal permite buscar directamente el nombre de algún fallecido, también se puede realizar directamente a través del buscador. Los usuarios evitan tener que repasar todas las hojas de esquelas de su periódico en busca de ese amigo del que se desconoce si ha fallecido: ‘la angustia que se siente en esos instantes es enorme, y una búsqueda larga solo incrementa esa situación. Y eso si es que la necrológica aparece en el periódico que estás leyendo, porque también podría suceder que tuvieses que recurrir a algún otro medio para tratar de confirmar esa desgraciada noticia, repitiendo el proceso sin tener claro realmente si algo ha sucedido’ subrayan desde Esquelas y Recuerdos.

En base la información suministrada, el usuario del portal puede consultar a qué hora se va a celebrar el funeral y en qué iglesia o tanatorio, o cualquier indicación que la familia hubiera considerado oportuno indicar en la nota de defunción.

La aparición de este portal especializado aporta un valor añadido claro y directo pensando en sus usuarios, de ahí que su equipo de desarrolladores pretenda ir un paso más allá para ofrecer también un listado de tanatorios y servicios funerarios a lo largo y ancho de España, informando si existe la posibilidad de velatorio, cómo enviar flores y coronas, y un largo etcétera de servicios. Se trata de una gran recopilación de todos los negocios que operan actualmente ofreciendo su experiencia para que, por una parte, el visitante pueda ubicar y saber más acerca del lugar al que tiene que acudir y, por otra parte, pueda servirle como punto de partida si, lamentablemente, se ve en la tesitura de tener que elegir un tanatorio o servicio funerario debido al fallecimiento de algún familiar cercano.

"En esos momentos, tener que hacer una búsqueda y tomar decisiones no es lo más agradable, y siendo conscientes de ellos hemos querido centralizar en un único punto la mayor cantidad posible de información para que puedas pasar por este triste trámite lo más rápido posible. Somos conscientes de que algunos tragos es mejor no pasarlos; pero, lamentablemente, por mucho que no lo deseemos es algo que tarde o temprano ocurrirá, y en ese momento sabemos que toda ayuda es poca y todas las muestras de afecto reconfortan hasta límites infinitos. Al fin y al cabo, es lo que nos hace humanos, y nosotros también somos personas que queremos ayudar a personas. Visita esquelasyrecuerdos.com para más información", concluyen desde Esquelas y Recuerdos.