Verdeo lanza la grasa para la nueva alimentación, en estado sólido y con aceite de oliva

lunes, 20 de junio de 2022, 16:30 h (CET) Verdeo (Healthy Food Ibérica S.L.) empresa española del sector agroalimentario y pionera en el desarrollo de una grasa insaturada a base de aceite de oliva, pone a disposición aplicaciones técnicas para todo el sector alimentario. Nace con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de la industria alimentaria y a sus consumidores El aceite de oliva es el ingrediente estrella de una de las dietas más saludables y equilibradas del mundo: la Dieta Mediterránea. Verdeo solidifica el aceite de oliva y desarrolla una grasa insaturada sólida. Sigue un proceso y composición natural para conseguir una grasa técnica homogénea, estable a temperatura ambiente y fácil de incorporar en varias categorías de alimentación. Así, abre nuevas aplicaciones y oportunidades para la formulación de nuevas recetas y productos más saludables.

Dispone de aplicación técnica para toda la industria alimentaria: Cream (formato untable de aceite de oliva con textura suave), Bakery (grasa técnica en formato laminable con un punto de fusión y plasticidad idóneos para croissants u hojaldres), Pastry (extrusionable que permite amasar, agitar o emulsionar para la creación de cremas, salsas o pasteles), Fry (ideal para freír con un índice de absorción menor al de otros aceites y rápida cristalización que reduce el goteo y evita el secado y escurrido de las piezas) y Evo (formato procesable para incorporar en las proteínas cárnicas y no cárnicas con la densidad y textura apropiada para los procesos industriales de mezcla, extrusionado y cocinado).

Beneficios para la industria y el consumidor

La industria alimentaria encuentra en Verdeo la grasa de la nueva alimentación para sustituir por las grasas convencionales en el mercado. Es una grasa técnica con un excelente rendimiento a precio muy competitivo que permite una fácil incorporación al amasado y gran emulsión. Además, las propiedades antioxidantes del aceite de oliva previenen el enranciamiento y extienden la vida útil de los productos.

Verdeo ofrece al consumidor una solución 100% vegana y sin alérgenos con un ingrediente que es conocido y de confianza. Es una grasa técnica insaturada con alto contenido en grasas insaturadas que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular. Por lo que no es una grasa saturada, trans o hidrogenada. Con un sabor delicado a aceite de oliva virgen extra y una textura untuosa, ideal para todas las recetas.

El futuro de la alimentación es más natural, saludable y sostenible con Verdeo

Verdeo garantiza la proximidad como parte del ADN de la compañía. El 66% del aceite de oliva consumido en Europa, crece en España donde atesora más de 2,5 millones de olivos.

Además, cumple con el objetivo de la huella de carbono positiva. El olivar es el más potente fijador natural de CO2 que existe, lo cual supone una eficaz herramienta contra el cambio climático, según el estudio de Sostenibilidad del olivo realizado por el Consejo Oleícola Internacional.

Sobre Verdeo

Healthy Food Iberica S.L. empresa española del sector agroalimentario fundada por el reconocido pastelero Sergio Ortiz que dirige el área técnica de I+D+i, José Manuel Ortiz responsable de la parte logística y Vidal Blanco CEO de la empresa.

Recientemente Verdeo ha ganado los premios: Innovación en la World Olive Oil Exhibition (WOOE) en 2020 y AZTI a la alimentación saludable en la Food4Future Expo FoodTech en 2021 y este mes participa en el programa ICEX (España Exportación e Inversiones) del ‘Desafía Foodtech’ en Países Bajos.

