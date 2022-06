El proyecto de apoyo al talento femenino senior de Bimba Talentia Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 13:19 h (CET) Aunque el acceso de las mujeres al trabajo puede considerarse como una de las máximas conquistas del siglo XX, el mercado laboral sigue siendo duro con ellas, en especial cuando llegan a cierta edad o se convierten en madres.

Esta situación tiene su génesis en la idea, culturalmente arraigada, de que la mujer debe encargarse de las labores domésticas y el cuidado de los niños. Asimismo, la falta de políticas de conciliación y flexibilidad existentes en España en el arranque del 2000, no contribuían a mitigar la situación. Un factor de riesgo que propiciaba que muchas mujeres abandonasen su empleo o, bien, diesen un paso a un lado en su carrera profesional. Adicionalmente, esta situación tendía a empeorar cuando se liberaban de la crianza y deseaban retomar su vida profesional. El mercado laboral las rechaza al considerarlas mayores y obsoletas: las invisibiliza.

Comprendiendo la complejidad de esta situación, nace Bimba Talentia para seleccionar, desarrollar y conectar el talento femenino senior. “Nuestro sueño es aportar nuestro granito de arena por la sostenibilidad del estado de bienestar, trabajando por una sociedad más justa, humana y equitativa, dando visibilidad al talento femenino senior” nos transmiten Montse Solera Sanz-Bustillo y Esther Muñiz Morell, socias fundadoras de Bimba Talentia. “Queremos favorecer la vuelta al mercado laboral de mujeres universitarias mayores de 45 años, o bien, facilitarles el acceso a puestos más acordes a su talento y proyección profesional”.

Una apuesta por el crecimiento empresarial Bimba Talentia trabaja en una doble vertiente:

Por un lado, con su comunidad de “Bimbas”, entendiendo y atendiendo sus necesidades profesionales, favoreciendo su formación y desarrollo profesional, generando contenidos inspiradores, de actualidad y construyendo comunidad. Por otro lado, dándose a conocer a empresas, transmitiéndoles las bondades y el valor contributivo que el talento femenino senior tendrá en su empresa.

Además, ponen el foco en las ventajas legales y económicas que supone trabajar con Bimba Talentia, sin perder vista, el alineamiento con los ODS -Agenda 2030- como con los criterios ESG, esenciales en la actualidad para decidir dónde invertir.

A pesar de todo esto, la realidad refleja que muchas empresas se resisten a contratar talento femenino senior. Argumentan que muchas de estas mujeres llevan tiempo alejadas del mundo laboral y, por consiguiente, no se encuentran actualizadas sobre las nuevas dinámicas de trabajo.

Por este motivo, Bimba Talentia hace hincapié en el reciclaje profesional. Las bimbas han de estar preparadas para asumir los cambios que ha traído la transformación digital empresarial.

Crecimiento profesional para las mujeres, con Bimba Talentia Con este proyecto, Bimba Talentia espera que las profesionales de más de 45 años logren ubicarse profesionalmente después de abandonar o dar un paso a un lado, en su carrera profesional para dedicarse al hogar o al cuidado de sus hijos. La empresa anima a todas aquellas mujeres interesadas en volver a trabajar o acceder a puestos de trabajo más acorde a su talento, a que compartan su CV uniéndose a Bimba Talentia a través de su web.

Todas aquellas empresas que apuesten por contratar talento femenino senior, encontrarán en Bimba Talentia su partner preferente. Apostemos por la riqueza de los equipos multigeneracionales, por la igualdad de oportunidades y por el valor de experiencia. Y, entre todos, se puede construir un mundo más humano, justo y equitativo.



