Altanea: una inmobiliaria eco-friendly única en España, que llega de la mano de Rolwind

lunes, 20 de junio de 2022, 15:02 h (CET) Altanea es otra de las grandes apuestas de futuro de la empresa española Rolwind Renovables, un proyecto inmobiliario eco-friendly realmente novedoso en España. Viviendas sostenibles e inteligentes, con un abastecimiento energético 100% renovable y un ahorro de la demanda energética de hasta un 90% respecto a una vivienda convencional. Una nueva revolución verde única en España que llega de la mano de Rolwind, la empresa pionera en energías renovables con más de 16 años de experiencia Altanea es la división inmobiliaria de Rolwind Renovables, su nueva "promotora verde", en la que la compañía española vuelca todo su know how en edificaciones cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, nutriéndola de toda su experiencia como empresa especializada en energías renovables, aplicada a servicios integrales de promoción.

Esta inmobiliaria eco-friendly, única en España, desarrolla grandes proyectos urbanísticos ecosostenibles, únicos y exclusivos, que se convierten en referentes mundiales enfocados al turismo.

Un compromiso con la sostenibilidad a lo largo de todo el proceso, desde la construcción -reduciendo residuos, buscando la reutilización y el reciclado de los mismos y apoyándose en sistemas industriales limpios para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera- hasta el resultado final, donde se crea un agradable entorno natural, ecológico y sostenible en el que se consigue que los habitantes encuentren un confort tanto físico como emocional. Y adaptándose a cada ubicación, para que el impacto sea mínimo.

Construcciones sostenibles que se definen por la optimización de la eficiencia energética (100% renovable y cero emisiones gracias a sus paneles fotovoltaicos y baterías), el uso de materiales reciclados, la limitación del consumo de agua y su reutilización (con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales y biodepuradoras de alto rendimiento) y la reducción de la producción de residuos.

Los edificios inteligentes desarrollados por Altanea se diseñan bajo el concepto de arquitectura pasiva (Passivhaus), basada en eliminar las instalaciones de climatización, consiguiendo calefactar y refrigerar la vivienda a través de la renovación higiénica, reforzando las medidas pasivas. De este modo, una casa pasiva tiene una demanda energética máxima de 15 kwh/m2, un 90% menor a la vivienda convencional, gracias al aumento y continuidad del aislamiento térmico.

Proyectos de Altanea en proceso

Altanea tiene actualmente en desarrollo dos grandes proyectos: uno que combina el ámbito turístico y el residencial en la costa de Granada, que se ha proyectado para ser energéticamente autosuficiente, con construcciones certificadas con el estándar Passivhaus, grandes espacios verdes y totalmente ecológico y sostenible.

Y el segundo proyecto, situado en Córdoba, es un complejo turístico ecológico, que contará con abastecimiento energético 100% procedente de energías renovables, tratamiento y reciclaje de aguas, amplias y densas zonas verdes, etc.

Ambos proyectos se encuentran avanzando en las distintas fases de aprobación por las correspondientes administraciones.

Con esta revolucionaria promotora verde, Rolwind sigue evolucionando como empresa experta en energías renovables y altamente comprometida con el medio ambiente y la descarbonización. Un compromiso con las energías limpias, la ecosostenibilidad y la eficiencia energética que da un nuevo impulso a la revolución verde en España. Un nuevo impulso también para la propia compañía, que ahora suma Altanea a su apuesta por el mix energético renovable global, que abarca energía eólica, fotovoltaica e hidrógeno verde, así como almacenaje y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

