El uso de la diatermia como complemento de la terapia manual, por Erre Fisioterapia

lunes, 20 de junio de 2022, 12:39 h (CET)

A través de corrientes eléctricas de alta frecuencia, la diatermia estimula zonas del cuerpo para aumentar su temperatura y generar un efecto térmico beneficioso para erradicar procesos inflamatorios provenientes de lesiones y patologías. Esta técnica sirve como complemento de la terapia manual, puesto que ayuda a optimizar los beneficios de la puesta en práctica de ambas terapias.

En España, Erre Fisioterapia es referente en la realización de este método terapéutico que es llevado a cabo por profesionales altamente cualificados en fisioterapia avanzada y osteopatía.

La diatermia como complemento de la fisioterapia es una solución para erradicar lesiones La diatermia es una técnica no invasiva que incentiva la generación de energía térmica de alta frecuencia para actuar de forma beneficiosa en los tejidos del organismo, gracias a las cargas iónicas y la fricción provocadas por dicha acción. Este tratamiento se complementa con la fisioterapia para proveer de resultados más óptimos, en menor tiempo y con menor incidencia del dolor.

El efecto de calor propiciado por la diatermia contribuye a tratar las lesiones de forma individualizada para reducir la inflamación, aliviar el dolor y recuperar la apariencia saludable de la piel. Esta terapia integrada con la fisioterapia agiliza la funcionalidad de los tejidos, restablece la movilidad articular, regula los niveles de pH, relaja los músculos e incrementa la temperatura de los tejidos llegando a zonas profundas que no son alcanzadas por otras técnicas. Este revolucionario tratamiento es realizado por centros especializados como Erre Fisioterapia que dispone de expertos con amplia experiencia y trayectoria en fisioterapia deportiva y valoración de lesiones con ecografía y terapias invasivas ecoguiadas.

Erre Fisioterapia, el centro especializado en tratamientos de diatermia en Madrid con atención personalizada La diatermia eleva el umbral de resistencia al dolor gracias a su exposición directa al calor y su facilitación del drenaje de edemas. Su acción antiinflamatoria se lleva a cabo por su efecto vasodilatador que aumenta el flujo sanguíneo y regenera los tejidos, acelerando la cicatrización y aminorando la aparición de fibrosis.

Para los fisioterapeutas, la diatermia es una valiosa herramienta que permite tratar lesiones desde etapas iniciales y prevenir la aparición de las mismas en etapas futuras. Con los profesionales de Erre Fisioterapia es posible que en varias sesiones se estimule la producción de colágeno, se aumente la oxigenación de los tejidos y se logren provechosos resultados en poco tiempo.

La diatermia incrementa el metabolismo celular, sirve como método analgésico y coadyuva a solucionar problemas de un sinfín de causas entre las que se encuentran alteraciones articulares, patologías circulatorias, afecciones de la columna vertebral, contracturas musculares y fines estéticos.

