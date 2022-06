¿Por qué comprar jamón ibérico en Enrique Tomás? Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 12:18 h (CET)

A la hora de elegir dónde comprar un producto gourmet,es importante tener en cuenta si el comercio cuenta o no con un equipo profesional apto para el cuidado y conservación de los alimentos.

Por esta razón, la empresa Enrique Tomás se asegura de vender un jamón ibérico que es cuidado por expertos en la gastronomía gourmet y la buena alimentación.

Motivos para comprar jamón ibérico en Enrique Tomás Enrique Tomás ha logrado posicionarse como una de las cadenas de jamonería más grandes del mundo por la calidad que día a día garantiza en cada uno de sus productos. Para lograrlo, esta empresa cuenta con un equipo de expertos en el cuidado del jamón y se asegura de trabajar con las compañías más importantes del sector. El triple proceso de selección es uno de los principios básicos y razones de éxito en ventas de la cadena, la cual se define en tres fases básicas. La primera es la selección cuidadosa de los productores que puedan ofrecer la mayor calidad en toda la Península Ibérica. La segunda es un proceso de selección interno (en la empresa) donde se aseguran de que la entrega cumple sus estándares de calidad. Por último, revisan nuevamente el producto antes de enviarlo a sus clientes.

Otro de los factores clave de la compañía es la presencia de expertos en nutrición y salud en el equipo de Enrique Tomás, los cuales son fundamentales para asegurar la elaboración y conservación del jamón y los productos curados.

El objetivo de Enrique Tomás es satisfacer al cliente Una de las razones por las que muchas personas eligen comprar en Enrique Tomás es que dedican gran parte de su tiempo a atender, asesorar y cuidar a sus clientes. Para ello, tienen un fuerte compromiso en la selección de personal en cada una de sus tiendas físicas. De igual manera, esta empresa se esfuerza por ofrecer a sus usuarios una excelente experiencia de compra online. Además, para asegurarse de que sus consumidores siempre estén satisfechos con el producto, les permiten devolverlo si se ha empezado a consumir y no es del agrado del cliente y cambiarlo por otro en el menor tiempo posible.

Más allá de la atención durante el proceso de venta, ofrecen todo tipo de contenido de interés en su página web. Por ejemplo, cuentan con todo tipo de recetas saludables elaboradas a partir de jamón, tanto en su blog como en su canal de YouTube.

Todos estos factores han convertido Enrique Tomás en una de las cadenas de venta de jamones ibéricos más importantes a nivel mundial.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.