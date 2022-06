Advantage Consultores aterriza en Middle East con la apertura de nuevas oficinas en Dubái Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 13:30 h (CET) En su plan de expansión, desde la compañía, ven este mercado como una gran oportunidad para atraer talento internacional y crear un puente de conexión entre Europa y Middle East Desde hace 3 meses Advantage Consultores, consultoría especializada en el Headhunting Internacional, Headhunting de perfiles digitales, Newplacement y Coaching, ha abierto nuevas oficinas en Dubái, concretamente en la Media City, para iniciar así su expansión en Middle East y extender su trabajo a toda la región. Sylvia Taudien, CEO de Advantage Consultores, junto a Gloria Pergjergji, Consultora Senior designada y encargada de abrir el mercado en Dubái, se encargarán de llevar a cabo el plan de expansión para este mercado.

Emiratos se ha convertido en uno de los países con mayor potencial y proyección, gracias a la óptima estrategia que están llevando a cabo en materia de inversión en negocios y recursos. Tanto es así, que durante 2022 su economía va a experimentar una crecida de entre un 5% y un 6% más de lo que está establecida hoy en día, según pronostican los expertos. De hecho, prueba de ello, es que ha aumentado en un 55% los miembros de la Cámara de Comercio de Dubái durante el pasado mes de abril, elevando así la membresía total a 300.000 sociedades.

“Con una población de alrededor de 10 millones de habitantes en total, aproximadamente un 90% de sus habitantes son gente de otros países, lo que indica que su prosperidad económica y empresarial atrae y retiene talento. Esto, unido a las constantes y recientes peticiones por parte de clientes españoles de búsqueda de perfiles en Dubái de headhunting, perfiles directivos o incluso executive coaching, nos han terminado de decidir para expandirnos y abrir una sede en Emiratos Árabes Unidos. Además, ya estamos trabajando en el mercado dubaití y hemos realizado varios proyectos en la zona, por lo que ya tenemos experiencia en la región”, explica Sylvia Taudien, CEO y Fundadora de Advantage Consultores.

Advantage Consultores pondrá el foco en atraer talento internacional a la región con un gran foco de empresas españolas que expanden en la región

En un primer paso, Advantage Consultores se ha inscrito en la Cámaras de Comercio Española de Dubái (Spanish Business Council) y en el Business Women Council para tener presencia entre los principales grupos de negocio españoles y poder crear así una buena red de networking.

Sin embargo, su principal foco estará puesto en el headhunting de C-Level o directivos y de perfiles digitales e IT. “En un primer momento, queremos centrarnos sobre todo en las empresas españolas de la región, pero también en aquellas de origen o habla alemana. No hemos encontrado ninguna empresa que realice las funciones de headhunter español, por eso queremos aportar nuestro expertise y hacer atractiva la región a nuestros clientes y atraer así talento a nivel global, desde Estados Unidos, Asia y Europa a todo el Middle East. Asimismo, a corto o medio plazo también buscaremos consultores locales de la zona”, expone Taudien.

Por otro lado, en un futuro también pretenden crear un grupo de mujeres directivas en el ámbito de los RRHH en Dubái, al igual que ocurre en España con el Foro de Directivas de Personas, liderado por Sylvia Taudien.

“En definitiva, queremos ser la empresa referente en la región Middle East para las compañías de habla española para headhunting y coaching”, concluye Taudien.

