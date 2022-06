Rega International Realty, una inmobiliaria internacional que adapta sus propuestas a cada cliente Emprendedores de Hoy

Muchas veces, la búsqueda de inmuebles requiere la ayuda de un asesor inmobiliario debido a que la adquisición de la vivienda soñada no es tarea fácil.

Estos saben dónde buscar y qué variables son más importantes a la hora de tomar una decisión y hacer una oferta.

Esto es lo que ofrece Rega International Realty. Esta agencia inmobiliaria ha sido concebida para ayudar a las personas a encontrar la propiedad que mejor se adapte a sus necesidades. Además, cuidan los intereses de los clientes con negociaciones seguras, respetando los parámetros legales y fiscales de cada país.

Una inmobiliaria internacional La firma Rega International Realty tiene su sede en Palma de Mallorca y su objetivo es ofrecer en venta o alquiler las mejores propiedades. Las viviendas están repartidas por España, Estados Unidos, Suiza e Italia, países donde la compañía tiene enlace con oficinas especializadas para acompañar y guiar a todos los clientes.

Esta agencia ofrece un modelo de atención 360º y apoya a sus usuarios en todo el proceso de adquisición de una vivienda, desde la localización de las mejores opciones del mercado hasta la firma del protocolo de compra. Rega International Realty también dispone de asesores inmobiliarios para recomendar las mejores opciones de inversión inmobiliaria en los sectores residencial y comercial.

El equipo de esta agencia inmobiliaria está conformado por profesionales con una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Su enfoque de trabajo se fundamenta en lograr los mejores resultados para sus clientes y cultivar de esta manera largas relaciones comerciales. El trato siempre es personalizado para comprender mejor las necesidades y presentar opciones en función de ellas.

Los servicios de Rega International Realty Uno de los elementos diferenciadores de Rega International Realty tras su apertura en 2015 son sus soluciones integrales. No solo venden o alquilan propiedades, también brindan una serie de servicios relacionados para que los nuevos propietarios no tengan preocupaciones. Uno de ellos es la gestión de las actividades administrativas, ya que se encargan de la supervisión de aspectos fiscales o legales.

Si el nuevo propietario requiere alguna remodelación en el inmueble, la compañía cuenta con varios socios estratégicos que proporcionan ese servicio. Con ello, el cliente tiene la garantía de contar con mano de obra altamente cualificada y trabajos con los mismos niveles de calidad de la agencia. Por otro lado, Rega International Realty trabaja con grandes empresas de seguros para proteger la propiedad desde el primer momento.

Para el negocio de alquiler, pueden trabajar consiguiendo las mejores alternativas u ofreciendo las propiedades de su extensa cartera de clientes nacionales e internacionales. Muchos de los servicios se pueden consultar a través de su sitio web, el cual tiene una galería de propiedades para venta o arrendamiento. Con unos datos básicos que el cliente deja en su formulario de contacto, Rega International Realty ofrece en pocas horas las opciones disponibles que mejor se ajusten a su petición.



