ALUVIDAL destaca las ventajas de la carpintería de PVC

lunes, 20 de junio de 2022, 13:02 h (CET) Los materiales en la construcción evolucionan constantemente, y uno de ellos es el PVC, un material muy aislante, además de ser muy versátil El PVC es la abreviatura de policloruro de vinilo, un material muy usado en la fabricación de puertas y ventanas debido a sus excelentes propiedades. ALUVIDAL, expertos en carpintería PVC Zaragoza, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de puertas y ventanas de aluminio explican las prestaciones de este material.

El PVC es un material muy moldeable, que se adapta a diferentes formatos y tamaños. La carpintería de PVC ha evolucionado y ha incorporado un refuerzo de acero, que le da la mayor rigidez. Este material soporta muy bien el paso del tiempo en climas no extremos, no se deteriora cómo podría hacerlo la madera, y tampoco necesita de mantenimiento.

Ventajas de la carpintería de PVC

Excelentes propiedades aislantes. Las propiedades no conductoras del PVC otorgan a las ventanas unas excelentes propiedades aislantes, contribuyendo de este modo también al ahorro energético de los hogares. Además, también ofrecen un perfecto aislamiento acústico, lo que las hace perfectas para casas ubicadas en capitales como podría ser Zaragoza.

Bajo mantenimiento. Solamente se necesita un paño y agua con jabón para su limpieza, con lo que es muy sencillo tener las puertas y ventanas de PVC siempre en perfecto estado, a diferencia de las de madera, que requieren de cuidados de forma constante y contínua si se quieren tener bien.

Mejoran en la seguridad. Al llevar un refuerzo de acero en su interior, hace a estas ventanas muy seguras.

Versatilidad y adaptabilidad. Es un material muy versátil, se adapta a cualquier forma, tamaño y acabado. Hay un amplio abanico de colores e incluso imitaciones a la madera, lo que lo hacen perfecto para ser colocado en cualquier espacio, combinando perfectamente con decoraciones de todo tipo, desde las más clásicas y rústicas, hasta las más elegantes y vanguardistas.

El PVC, que en estos últimos años ha sufrido una gran mejora, en los sistemas de perfiles, acabados y de superficies, ha logrado colarse en las certificaciones PassivHaus, adaptándose al presupuesto del cliente.

