Traición, amor, muerte y venganza: así es 'Golden King 1', la primera novela del escritor Phil Maswel Comunicae

lunes, 20 de junio de 2022, 13:06 h (CET) El autor presenta un universo donde un joven príncipe tendrá la misión de salvar el universo de la lucha de dioses y reyes por el poder ayudado por una armadura mágica El escritor Phil Maswel llega pisando fuerte al panorama literario con Golden King 1: La restauración universal, la primera parte de una saga que promete asentarse muy favorablemente en el ámbito de la ficción fantástica y ópera espacial.

El autor narra la historia de Phil. El nacimiento de este joven príncipe crea un cisma en el reinado, puesto que se estableció una ley que dictaba que, para evitar futuras guerras por el poder entre la realeza, los reyes solo podían tener un hijo varón y una hija. Pero cuando el rey Paramount y la reina Luisana se resignan y se disponen a entregárselo a los dioses, dos ángeles les anuncian que lo protejan, pues él será el salvador que traerá la paz no solo a la Tierra, sino a todo el universo.

Así, gracias a una armadura mágica que le otorga poderes, Phil aprenderá a luchar con diversos enemigos para cumplir con su misión, aunque eso signifique enfrentarse a su propia sangre y a las posibles pérdidas que haya en el camino.

"En el año 2016 ya tenía en mi mente la trama, las subtramas y los personajes principales, sin tener claro para entonces que mi gran pasión como escritor serían los subgéneros de fantasía épica y ópera espacial. Fue esta saga la que me llevo a inclinarme por crear novelas enfocadas a estos subgéneros, tomando en cuenta que esta saga iba a ser al inicio una serie de cuentos".

Phil y su hermano mayor, el rey Paramount, se enfrentarán en un ambiente condicionado por las luchas por la conquista de reinos en el que un malvado ser acecha desde la oscuridad.

El autor lleva a los lectores en un viaje por la lucha por el poder y la sumisión del universo, la impuesta supremacía de los dioses, la búsqueda y la espera del amor verdadero, la lealtad y ternura de una madre y una venganza que se perpetua con el paso de los años en esta obra enmarcada en la fantasía épica y repleta de drama, romance, suspense y misterio.

"Creo que estos sentimientos son parte de los impulsos más grandes que experimenta el ser humano, y lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Siendo sincero, pienso que es por falta de madurez, sabiduría y un juicio correcto".

La maestría con la que el escritor construye esta historia se refleja en la minuciosidad con la que revela poco a poco cada uno de los detalles de la trama, la evolución tan bien desarrollada de los personajes y la continua acción, que invita a no despegarse del libro.

El estilo poco artificioso y tan visual de Phil Maswel consigue que los lectores se sumerjan por completo en el mundo que plantea el autor. Un mundo que se introduce brevemente en esta primera entrega y que promete seguir ampliando sus horizontes con futuras precuelas y secuelas para conocer de primera mano a algunos de los personajes que aparecen en Golden King y aprender más sobre el universo en el que se ambienta.

"Este universo mágico va más allá de Golden King, por lo cual os revelo que tendremos en un futuro precuelas y secuelas en las que se expandirá este universo. Y os informo de que ya estoy desarrollando la primera entrega la trilogía Era de reyes que será parte de las precuelas".

Una novela que hará las delicias de los lectores ávidos de historias sagaces y cuyo final dejará a los lectores con ganas de más. El autor ya ha publicado la siguiente parte de la saga y está trabajando en la tercera, por lo que es el momento ideal de adentrarse en esta extraordinaria historia y descubrir a esta nueva promesa de la literatura.

Sin duda, una propuesta fresca y original que promete enamorar a los admiradores de autores de culto en el género como son J. R. R. Tolkien o Brandon Sanderson.

La novela de Phil Maswel ya está disponible en Amazon para aquellos lectores que quieran sumergirse en un nuevo mundo de magia, venganza y acción.

