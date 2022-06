XLcars.es sobre la importación de vehículos directamente de los Estados Unidos Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 11:00 h (CET)

Cuando se busca ahorrar a la hora de importar vehículos, se acostumbra a dejar las gestiones en manos de concesionarios, puesto que hacen más fáciles los trámites administrativos y legales para su formalización. Una empresa especializada en la importación de vehículos de cualquier parte del mundo, especialmente de Estados Unidos, es xlcars.es.

Con sede en España, prestan la asesoría y realizan la gestión de búsqueda, negociación y compra de vehículos, incluyendo el traslado, así como el pago de los fletes e impuestos nacionales. En Estados Unidos pueden revisar, probar y emitir un informe fotográfico del estado del coche, para el conocimiento de los clientes. Es una empresa con experiencia en el ramo y una sólida posición en la industria automotriz.

Ventajas de adquirir un vehículo importado Es importante contactar con un concesionario especializado en coches de importación, que sea vendedor directo y no mediador, para tener la garantía y la certeza de que no existen conflictos legales con el vehículo en el lugar donde se está adquiriendo. Las empresas cuentan con el personal experimentado que puede efectuar las comprobaciones de rigor, resolver cualquier situación y evitar problemas legales posteriores a la adquisición del coche.

En este sentido, resulta menos recomendable comprar coches a vendedores particulares para evitar posibles fraudes, recurrentes en la compra y venta de vehículos de segunda mano. Las empresas garantizan el traslado del coche bajo las medidas de prevención, que permitan recibirlo en el destino en las mismas condiciones óptimas en las que se compró, cumpliendo con los trámites legales respectivos tanto en el origen como en el destino.

La importación de vehículos desde Estados Unidos Los vehículos estadounidenses son reconocidos en diversos mercados por su calidad e innovación, pero a pesar de ello, es posible adquirirlos a precios competitivos en el país de origen del cliente.

Por su parte, el comprador puede dejar que se encarguen de todo el proceso desde el inicio. Este proceso incluye asesoramiento y búsqueda del vehículo; verificación de la documentación y anuncios; negociación y gestión de compra; transporte terrestre a un puerto norteamericano; descarga del vehículo y tramitación de aduanas; liquidación de impuestos; carga en contenedor y traslado a España; conversión de luces a la exigencia europea, en caso de que lo requiera; homologación o catalogación del vehículo en España; ITV; matriculación, y por último, entrega del vehículo en cualquier parte de España.



